Una mujer de 70 años, herida grave al ser atropellada por un patinete en Torrent La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue trasladada en una ambulancia del SAMU al Hospital General

Una ambulancia de Soporte Vital Básico, en la puerta del Servicio de Urgencias del Hospital General.

S. V. Torrent Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:32

Una mujer de 70 años de edad resultó herida grave este viernes al ser atropellada por un patinete eléctrico en la calle Juez Ángel Querol en la localidad de Torrent. Tras recibir el aviso del accidente, un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) se desplazó al lugar, asistió a la víctima y la trasladó al Hospital General de Valencia.

Según informaron fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), la mujer sufrió un traumatismo craneoencefálico. Una patrulla de la Policía Local de Torrent acudió también a la calle Juez Ángel Querol.