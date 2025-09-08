Piden colaboración ciudadana para detener a un violento ladrón que causó graves lesiones a una mujer en Valencia El individuo dejó inconsciente a la víctima, de 62 años de edad, al propinarle un puñetazo en la cara para robarle el patinete en el carril bici del viejo cauce del Turia

Javier Martínez Valencia Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:20 | Actualizado 14:48h.

La familia de una mujer de 62 años, que se encuentra hospitalizada tras ser agredida por un ladrón, ha solicitado la colaboración ciudadana para identificar al individuo que causó graves lesiones a la víctima y la dejó inconsciente al propinarle un fuerte puñetazo en la cara.

Los hechos sucedieron el pasado miércoles en las inmediaciones del puente del Real. La mujer circulaba con su patinete eléctrico por el carril bici del antiguo cauce del río Turia, y un ladrón la atacó de forma sorpresiva para robarle el vehículo de movilidad personal.

Tras recibir un fuerte golpe en la cara, la víctima cayó al suelo y quedó inconsciente con la mochila que llevaba colgada en su espalda, y el agresor robó entonces el patinete y se dio a la fuga. Una joven que pasó poco después por el carril bici con otro vehículo de movilidad personal fue la primera persona que prestó auxilio a la víctima y dio la voz de alarma.

Tras recibir el aviso de que había una mujer inconsciente en el viejo cauce, una patrulla de la Policía y un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) acudió con urgencia al lugar. Después de recibir las primeras atenciones médicas, la víctima recobró la consciencia en la ambulancia, pero apenas pudo aportar datos sobre lo ocurrido debido a su estado de aturdimiento.

El SAMU trasladó a la mujer al Hospital General, donde ingresó en la unidad de cuidados intensivos (UCI) después de que los médicos detectaran que tenía un pequeño coágulo de sangre en la cabeza. También sufrió fracturas en el globo ocular, la nariz y varios huesos de la cara, pero lo que más preocupaba a los médicos era el tiempo que estuvo inconsciente tras el puñetazo: cerca de 20 minutos.

Un hijo de la víctima presentó la correspondiente denuncia en una comisaría de la Policía Nacional, y pide también colaboración ciudadana a través de las redes sociales para identificar y detener al agresor. El patinete eléctrico de la marca Xiaomi robado tiene en su base una imagen de la clave sol de la escala musical.

El violento robo tuvo lugar entre las 21:45 y 22 horas del pasado miércoles (3 de septiembre). La Policía ya ha revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en algunos puntos del viejo cauce del Turia para tratar de identificar al ladrón.