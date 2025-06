Orden de alejamiento para un guardia civil de Bétera por presunta agresión sexual a una mujer

Manuel García Valencia Miércoles, 25 de junio 2025, 00:27 Comenta Compartir

La titular del juzgado 2 de Llíria ha decretado, para un agente de la Guardia Civil, una orden de alejamiento de 300 metros de distancia y la prohibición de comunicarse con una mujer. En concreto, una vecina de una localidad de la comarca del Camp de Túria denunció ante el cuartel de la Guardia Civil de Llíria que el pasado 17 de junio sufrió un episodio de «abusos sexuales, acoso y vejaciones» por parte de un agente de la Benemérita cuando acudió al acuartelamiento de Bétera para efectuar una denuncia por un conflicto vecinal. La titular del juzgado ha abierto esta causa por un presunto delito de «agresión sexual», la actual denominación para este tipo de acciones.

Ha sido en la mañana de este martes, tras la declaración de ambas partes, cuando la titular del juzgado de Llíria ha decretado estas medidas cautelares a la espera del correspondiente juicio.

Además, la jueza argumenta en su auto que existen «indicios que acreditan la existencia de un peligro real y objetivo para la integridad de la parte perjudicada, peligro que se muestra en las acciones presuntamente realizadas» por el acusado.

El denunciado «se pudo aprovechar de su situación de vulnerabilidad (en un despacho cerrado, yendo a presentar una denuncia, ante un agente de la autoridad) para cometer los hechos delictivos; que se trata de una persona que es funcionario público, y que por su propia profesión (guardia civil) es posible que tenga contacto con la víctima por actuaciones anteriores o posteriores».

La denunciante, recoge la jueza, «alega que esta situación le ha creado una situación de desasosiego y temor, siendo el mismo razonado por la situación».

Un impacto «devastador»

En la denuncia, a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, esta vecina lamenta que, «en lugar de recibir asistencia y protección, fui víctima de un episodio que tuvo un impacto devastador en mi salud emocional y psicológica».

Recuerda que el agente mantuvo una actitud «intimidatoria, despectiva y desacreditora, insinuando que la denuncia que iba a presentar no serviría de nada y se archivaría». Además, la observaba «de manera lasciva llegando a tocarle el pecho derecho sin su consentimiento, acompañado de comentarios obscenos, diciendo literalmente: 'Qué bien puestas las tienes, me estás poniendo muy caliente'».

Ante esta situación, la mujer intentó marcharse de la oficina alegando que tenía una cita médica, pero el agente, siempre según esta denuncia, le mostró su miembro viril, se puso a su lado y le pidió que lo tocara «accediendo a tal petición por miedo».

Explicó que cuando le tocó el pecho no le dijo nada «porque lo realizó de manera sorpresiva por detrás de ella y rápidamente y que cuando le mostró el pene, ella le decía que no quería verlo ni tocarlo, diciéndoselo en varias ocasiones, accediendo finalmente porque si no, creía que no iba a salir de allí y podían ocurrir más cosas».

Agrega que antes de irse el agente le facilitó su número personal, le pidió que le enviara imágenes de carácter sexual a través de una aplicación y mantuvo una conversación que ha aportado. Reconoce que sí mantuvo una conversación de carácter sexual «con la finalidad de obtener pruebas para demostrar lo que el agente le había dicho en su despacho mientras le recogía la denuncia». Afirma que se le descompuso el cuerpo de imaginarse lo que escribía «porque en ningún momento tenía la intención de hacer nada de lo que dijo». Incluso le envió una fotografía de un cuerpo desnudo de mujer que obtuvo de Internet y le recortó la cabeza para simular que era ella.

La denunciante recordó que ese mismo agente tuvo «un comportamiento abusivo» en diciembre de 2012 cuando, según su versión, también intentó propasarse con ella en dependencias policiales tras haber interpuesto una denuncia de violencia de género sobre su expareja. En ese momento, bloqueó el número del agente.

Por su parte, fuentes de la Guardia Civil, ante la consulta de LAS PROVINCIAS, señalaron que en primer lugar respetan la resolución judicial y ahora abrirán un procedimiento interno para determinar las posibles responsabilidades del agente.