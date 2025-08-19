«Olía a gasolina y el hijo bajó gritando que su padre estaba muerto antes de la explosión»

La Guardia civil investiga el origen del incendio que se produjo anoche en Benifaió y que causó la muerte de un hombre de 53 años. ... El grupo de criminalística de la Guardia civil recababa pruebas y huellas esta mañana en el piso que ha quedado arrasado por las llamas.

Aunque no se descarta ninguna hipótesis, la principal que barajan los agentes, según fuentes oficiales, es que el fuego se produjera de forma accidental aunque siguen indagando para determinar el origen y causas de las llamas.. Sin embargo, algunos testigos explicaron que antes de la explosión había un fuerte olor a gasolina.

«Olía gasolina y luego se escucharon varias explosiones, pasamos miedo», señala uno de los vecinos de este edificio de la calle Juan Ramón Jiménez.

El hijo de la víctima, de 21 años, que sufrió quemaduras en varias partes de sus cuerpo pudo salir de la vivienda y pedir auxilio a los vecinos. «Mi padre está muerto», gritaba en la calle donde bajó sin camiseta y con quemaduras. El afectado se encuentra hospitalizado en estado crítico, tal y como han señalado fuentes del caso.

Cuando los bomberos entraron encontraron el cuerpo de su padre y en el piso de al lado una mujer de 90 años que estaba en su habitación y que tuvo que ser trasladada al hospital por inhalación de humo. Esta vecina sigue ingresada en estado leve.

Aunque en un primer momento se comentó la posibilidad de que el incendio fuera provocado por una fuga de gas ciudad se descartó ya que en este edificio no existe este servicio. Se investiga si algún electrodoméstico pudo iniciar el incendio.

Este martes todavía se veía en la calle la potencia de las dos explosiones que se produjeron en esta vivienda. Incluso seguía saliendo humo del interior. La calle está llena de cristales y persianas y varios vehículos han sufrido daños.

El resto de vecinos del edificio salieron con lo puesto y todavía no han podido regresar a sus casas ya que se debe revisar el estado del inmueble. «Oí la explosión y cogí a mis animales y salí rápido», explicaba Nuria, una de las residentes todavía muy afectada por lo vivido durante la noche.

Durante la noche se vivieron momentos de gran tensión ya que todos los vecinos se alertaron al escuchar las diversas explosiones y el ruido de cristales rompiéndose. Familiares de residentes en el edificio afectado por el fuego acudieron rápidamente para ver qué estaba pasando y ante la magnitud de las llamas temieron por la integridad de sus allegados.

La fuerza de las deflaraciones produjeron daños en varios vehículos aparcados en la calle.