La Guardia Civil investiga el origen de la deflagración

La Guardia Civil investiga el origen de la deflagración BombersValencia

«Olía a gasolina y el hijo bajó gritando que su padre estaba muerto antes de la explosión»

La Guardia Civil investiga el origen de la deflagración que causó un muerto y dos heridos en Benifaió

Alicia Talavera

Alicia Talavera

Alzira

Martes, 19 de agosto 2025, 11:37

La Guardia civil investiga el origen del incendio que se produjo anoche en Benifaió y que causó la muerte de un hombre de 53 años. ... El grupo de criminalística de la Guardia civil recababa pruebas y huellas esta mañana en el piso que ha quedado arrasado por las llamas.

