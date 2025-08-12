Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria Algunos pacientes atendidos fueron diagnosticados con úlceras corneales y alertados de tener que ir a hospitales para un seguimiento especializado si las molestias continuaban

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación después de que varios menores se hayan visto afectados con lesiones oculares tras montarse en una atracción de feria en el municipio malagueño de Valle de Abdalajís.

Así, según han confirmado a Europa Press, la investigación la está llevando a cabo la Policía Judicial de Antequera y, por ahora, consta una denuncia.

Por su parte, el Ayuntamiento del municipio malagueño de Valle de Abdalajís ha informado de que se ha tenido conocimiento «de varias personas afectadas por la presencia de pequeñas partículas metálicas, presuntamente procedentes de la atracción 'pista de coches de choque' instalada durante la feria 2025».

Así, según ha adelantado este martes diario 'Sur', al menos 15 menores han necesitado atención médica «por irritaciones, molestias y lesiones oculares» tras acudir a la citada feria. Al parecer, algunos pacientes, atendidos inicialmente en el centro de salud local, fueron diagnosticados con úlceras corneales y alertados de tener que ir a hospitales para un seguimiento especializado si las molestias continuaban.

Desde el Ayuntamiento han señalado en un mensaje en redes sociales que si bien la titular de la atracción presentó ante el Consistorio «toda la documentación técnica en vigor necesaria para su instalación con las debidas condiciones de seguridad, en caso de que el incidente mencionado haya causado daños a las personas, se informa de que, como parte de los requisitos previos a la instalación, este Ayuntamiento dispone también de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente de la atracción».

Por ello, el Ayuntamiento queda a disposición de los ciudadanos para proporcionar la información necesaria para que aquellas personas que se hayan podido ver afectadas puedan llevar a cabo de forma particular, la correspondiente reclamación por daños tanto a la titular de la atracción en cuestión, así como a su aseguradora, han indicado.

El primer caso, según el diario, se registró el sábado 9 de agosto cuando una menor se despertó con el ojo enrojecido y fue atendida en el centro de salud, donde «le extrajeron un cuerpo extraño». Posteriormente, comenzaron a aparecer más menores afectados.

Por otro lado, según el diario, la feriante responsable de la atracción, sostiene que cumplía con toda la documentación exigida por ley y que actuó de inmediato al ser informada por la Guardia Civil.