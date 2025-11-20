Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una de las naves en las que se fabricaba tabaco de manera clandestina. LP

Una nave de Moixent, epicentro de una red nacional de tabaco clandestino

En la operación se han intervenido 15 toneladas de picadura y 180.000 cajetillas que iban a ser distribuidas por toda España y hay 13 detenidos, ocho en la localidad valenciana

Manuel García

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:28

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desmantelado dos fábricas clandestinas de tabaco en las ... provincias de Toledo y Valencia, en las que han intervenido 15 toneladas de picadura en sus distintas fases de producción y más de 180.000 cajetillas de tabaco falsificado. Hay 13 personas detenidas, a las que se les imputan delitos de contrabando, contra la propiedad industrial y de pertenencia a organización criminal. La vertiente valenciana se desarrolló en la localidad de Moixent, donde se detuvo a ocho personas.

