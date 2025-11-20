La Guardia Civil detiene al ladrón de la gasolinera de Vinalesa Las cámaras grabaron el momento en el que un motorista amenazó a la trabajadora y se hizo con el dinero de la caja registradora

M. G. Valencia Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:52

La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Moncada a un hombre que, tras llegar a una gasolinera de Vinalesa en su motocicleta, robó el dinero de a caja registradora.

Los hechos se produjeron el pasado 21 de octubre, cuando se recibió un aviso telefónico en Guardia Civil de Moncada por parte de la empleada de la estación de servicio de la localidad de Vinalesa, en el que comunicaba que se había producido un robo con violencia e intimidación en la estación de servicio.

Tras hablar con la trabajadora del establecimiento esta manifestó que, minutos antes, había accedido al interior un hombre que comenzó a amenazarla, diciéndole, literalmente, «si no me das todo el dinero, te voy a matar». Acto seguido, el individuo la sujetó fuertemente del brazo, la empujó en repetidas ocasiones hasta llegar al mostrador donde se encontraba la caja registradora y procedió a sustraer la totalidad de la recaudación existente, en torno a unos 600 euros. Tras ello, el autor abandonó apresuradamente el lugar a bordo de la motocicleta que tenía estacionada en la parte trasera del establecimiento, emprendiendo la huida.

De forma inmediata, los agentes actuantes iniciaron gestiones de localización e identificación del presunto autor. Una vez localizada la motocicleta, los agentes se entrevistaron con vecinos de la zona.

Continuando las gestiones, y tras diversas batidas de búsqueda, el presunto autor fue localizado. Tras observar los indicios delictivos de los que se disponían, y tras ser preguntado por los agentes sobre los hechos delictivos, confiesa que había sido él quien cometió. Además, se consigue recuperar el dinero sustraído.

Por todo lo anterior, los agentes procedieron a la detención de un hombre de 48 años y nacionalidad española por un delito de robo con violencia e intimidación.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de Moncada y las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de esta misma localidad.