Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Así están las playas de Valencia, Benidorm, Gandia, Dénia o Jávea hoy sábado
Dos embarcaciones navegan junto al litoral de Xàbia, en una imagen de archivo. LP

Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Xàbia

La víctima, de 34 años, sufrió graves lesiones y falleció tras ser evacuada al Hospital de Dénia

Juan Antonio Marrahí

Juan Antonio Marrahí

Valencia

Sábado, 23 de agosto 2025, 11:52

Tragedia en plenas vacaciones, en aguas de la comarca de La Marina. Una mujer de 34 años falleció este viernes tras caer de una pequeña embarcación de recreo accidentalmente y sufrir diversas heridas al ser alcanzada debajo del agua por la hélice.

La joven víctima sufrió lesiones en la cara y el cuello, además de un politraumatismo. Entró en parada cardíaca y, finalmente, ha fallecido, según han confirmado este sábado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los hechos ocurrieron este viernes por la tarde, en la zona de la Cala Portitxol de Xàbia, uno de los referentes turísticos de la costa alicantina y muy frecuentado por yates y pequeñas embarcaciones deportivas que navegan atraídas por las aguas cristalinas o la belleza natural de este punto de la costa. El CICU recibió el aviso de sobre las 19.42 horas, después de que los testigos que la acompañaban en la embarcación dieran la voz de alarma al 112. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y otra del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).

La mujer presentaba heridas de hélice en cara y cuello, politraumatismo y parada cardíaca. Su estado era muy grave. El SAMU realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y consiguió recuperar a la afectada en el traslado al Hospital de Dénia. Sin embargo, una vez en el centro hospitalario, la mujer volvió a entrar en parada y falleció.

La Guardia Civil ha asegurado que está investigando las circunstancias del accidente, si bien todo parece responder a un desgraciado accidente en una embarcación de sexta categoría, según el Registro de Buques y Embarcaciones. Son aquellas que se destinan para uso deportivo, o de recreo con fines lucrativos como el alquiler.

Al parecer, después de caer y sufrir las heridas, las otras personas que navegaban junto a la víctima se lanzaron al agua para auxiliarla y la retornaron al barco. Después, pusieron rumbo de nuevo a puerto, donde se desplazaron los equipos de emergencia para prestarle los urgentes auxilios. A pesar de todo el esfuerzo, la tragedia se consumó horas después.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lucas Cañizares, hijo de la leyenda valencianista Santiago Cañizares, da el salto a Primera División
  2. 2 Atan, amordazan y roban a un empresario en su casa en Valencia tras apuntarle con una pistola a la cabeza
  3. 3 Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche
  4. 4

    Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo
  5. 5

    El nuevo horario de tardes obligará a reprogramar miles de citas en los hospitales valencianos
  6. 6

    Los nuevos perfiles profesionales que busca PowerCo para su gigafactoría de Sagunto
  7. 7 Aemet confirma más chubascos acompañados de tormentas para el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde lloverá
  8. 8 El barrio más barato para alquilar vivienda en Valencia antes de septiembre
  9. 9 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  10. 10 Detenido un activo tironero que robaba joyas a ancianas en el centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Xàbia

Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Xàbia