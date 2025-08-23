Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Xàbia La víctima, de 34 años, sufrió graves lesiones y falleció tras ser evacuada al Hospital de Dénia

Juan Antonio Marrahí Valencia Sábado, 23 de agosto 2025, 11:52 | Actualizado 12:17h. Comenta Compartir

Tragedia en plenas vacaciones, en aguas de la comarca de La Marina. Una mujer de 34 años falleció este viernes tras caer de una pequeña embarcación de recreo accidentalmente y sufrir diversas heridas al ser alcanzada debajo del agua por la hélice.

La joven víctima sufrió lesiones en la cara y el cuello, además de un politraumatismo. Entró en parada cardíaca y, finalmente, ha fallecido, según han confirmado este sábado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los hechos ocurrieron este viernes por la tarde, en la zona de la Cala Portitxol de Xàbia, uno de los referentes turísticos de la costa alicantina y muy frecuentado por yates y pequeñas embarcaciones deportivas que navegan atraídas por las aguas cristalinas o la belleza natural de este punto de la costa. El CICU recibió el aviso de sobre las 19.42 horas, después de que los testigos que la acompañaban en la embarcación dieran la voz de alarma al 112. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y otra del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).

La mujer presentaba heridas de hélice en cara y cuello, politraumatismo y parada cardíaca. Su estado era muy grave. El SAMU realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y consiguió recuperar a la afectada en el traslado al Hospital de Dénia. Sin embargo, una vez en el centro hospitalario, la mujer volvió a entrar en parada y falleció.

La Guardia Civil ha asegurado que está investigando las circunstancias del accidente, si bien todo parece responder a un desgraciado accidente en una embarcación de sexta categoría, según el Registro de Buques y Embarcaciones. Son aquellas que se destinan para uso deportivo, o de recreo con fines lucrativos como el alquiler.

Al parecer, después de caer y sufrir las heridas, las otras personas que navegaban junto a la víctima se lanzaron al agua para auxiliarla y la retornaron al barco. Después, pusieron rumbo de nuevo a puerto, donde se desplazaron los equipos de emergencia para prestarle los urgentes auxilios. A pesar de todo el esfuerzo, la tragedia se consumó horas después.