Muere ahogado un joven en una piscina de Calpe Es la segunda que se produce en tres días en la provincia

B. González Calpe Martes, 12 de agosto 2025, 18:51 Comenta Compartir

Una nueva muerte hay que sumar en este fatídico verano por ahogamientos en zonas de baño. Este martes ha sido un joven de 21 años el que ha fallecido en una piscina de Calpe.

Los hechos han ocurrido sobre las 13.30 horas de este martes y hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU cuyo equipo médico ha realizado las maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización.

Sin embargo, no ha respondido y los servicios sanitarios tan sólo han podido confirmar su fallecimiento. La autopsia revelará las causas del ahogamiento.

Se trata de la segunda muerte en tres días en piscinas de la provincia de Alicante. El pasado domingo, murió un hombre de 76 años en una piscina de la capital. Los servicios médicos tampoco pudieron recuperarlo.

El viernes, un niño de 18 meses también sufrió ahogamiento en una piscina en Elche, aunque sí pudo ser recuperado y trasladado al hospital. Son ya cuatro las víctimas desde el mes de julio las que se han ahogado en piscinas alicantinas. A luctuosa cifra hay que sumar la de bañistas de playas que también han perecido por ahogamiento, otras siete personas más desde julio.