Muere ahogado un hombre de 86 años en la playa Setla Mirarrosa de Dénia

B. González Dénia Martes, 1 de julio 2025, 11:03 Comenta Compartir

Un hombre de 86 años de edad ha fallecido ahogado este lunes en una playa de Dénia. Los hechos ocurrieron sobre las seis de la tarde en la playa Setla Mirarrosa de la localidad deniense. Las personas que estaban en el lugar sacaron del agua al bañista que estaba inconsciente.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), tras recibir el aviso, ha movilizado una unidad del SAMU y otra SVB. El equipo médico realizó la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de recuperación pero no hubo respuesta y solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre de 86 años de edad.

No fue el único ahogamiento en este lunes, otro hombre de la misma edad, también presentó síntomas de ahogamiento en una piscina comunitaria de Santa Pola. En este caso hubo más suerte y el equipo médico del SAMU pudo recuperar las constantes vitales del hombre que fue trasladado al hospital de Elche.

En el mes de junio el balance por ahogamientos ha sido negativo con un total de cuatro fallecimientos: uno en las playas de Torrevieja, otro en Guardamar de Segura y otra en Benidorm, más la de este lunes en Dénia. A esos hay que sumar otros tres en el mes de mayo, dos de ellos en piscinas: un hombre de 65 años, en San Miguel de Salinas, y una niña de 2 años, en Finestrat.

Desde la Conselleria de Sanidad se recuerdan los consejos para prevenir los ahogamientos, entre ellos cumplir siempre las normas de seguridad, usar chaleco homologado en caso de no saber nadar, bañarse en horas en las que hay socorristas, asegurarse de la profundidad del lugar de baño, no sobreestimar la condición física y capacidad de nadar, evitar los cambios de temperatura bruscos, evitar el baño inmediatamente después de comer, evitar comidas copiosas, no beber alcohol o consumir fármacos que produzcan somnolencia o evitar la exposición prolongada al sol.

Temas

Playas

Dénia

Ahogamiento