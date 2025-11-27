Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia La Policía Local investiga si la víctima estaba distraída cuando ha cruzado la calle Escultor José Capuz

J. M. Valencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:27 | Actualizado 17:40h. Comenta Compartir

Una mujer de 42 años de edad ha resultado herida al ser atropellada por un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en la ciudad de Valencia. El accidente se ha registrado sobre las 13 horas de este jueves en la calle Escultor José Capuz.

Tras recibir el aviso del atropello, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado a un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), que ha asistido a la mujer. Una patrulla de la Policía Local también se ha desplazado con urgencia al lugar.

La víctima ha sufrido varios traumatismos, por lo que ha sido trasladada en una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) al Hospital Clínico. La Policía investiga si la mujer estaba distraída cuando ha cruzado la calle.

En actualización Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es