Un conductor ebrio provoca un accidente con seis heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT El hombre que iba al volante del turismo se saltó un semáforo en rojo, según los testigos

J. Martínez Valencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:20

Cinco personas resultaron heridas leves en un accidente de tráfico provocado por el conductor de un coche que se saltó un semáforo en rojo y colisionó contra un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en Valencia.

La colisión tuvo lugar poco antes de las 20 horas del miércoles en la calle Pintor Jacomart. Tras recibir el aviso del accidente, una patrulla de la Policía Local y dos ambulancias, una de ellas de Soporte Vital Básico (SVB), acudieron con urgencia al lugar. El hombre que iba al volante del turismo dio positivo en el control del alcoholemia que le realizó un agente.

Según informaron fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), una anciana de 84 años de edad y un hombre de 76 años sufrieron contusiones y fueron trasladados a La Fe y el Clínico. Las dos personas atendidas en los hospitales viajaban en el autobús. El conductor del coche se saltó el semáforo en rojo, según los testigos.