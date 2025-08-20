Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Muere un diputado de 30 años dentro del Parlamento

El político Eemeli Peltonen estaba de baja por una enfermedad renal

AFP

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:07

Un diputado finlandés de 30 años de edad falleció el martes en el edificio del Parlamento en Helsinki, anunció la institución. «La persona fallecida en el edificio del Parlamento el 19 de agosto es Eemeli Peltonen, un diputado en su primer mandato», indicó el servicio de prensa del Parlamento en un comunicado, sin precisar las causas de su muerte.

Según la policía, Peltonen, del Partido Socialdemócrata finlandés, murió alrededor de las 08H00 GMT. La institución señaló que «se investigan las causas del fallecimiento, pero no se sospecha de un acto criminal en esta etapa».

El presidente finlandés, Alexander Stubb, así como numerosos diputados, lamentaron la noticia. La bandera finlandesa ondeaba a media asta el martes frente al Parlamento, ubicado en el centro de Helsinki, en señal de duelo.

Enfermedad renal

Originario de Järvenpää (sur), Peltonen había dicho a finales de junio que se encontraba de baja médica debido a una infección contraída en un centro médico durante el tratamiento de una enfermedad renal.

En una de sus últimas publicaciones en Facebook, el 26 de junio, escribió: «He estado lejos mucho del trabajo parlamentario en las últimas semanas de la sesión de primavera.

En mayo recibí buena atención en HUS por un problema renal, que fue diagnosticado como una enfermedad de cambio mínimo. Después de esto, tendré tiempo para quedarme en casa por unas semanas y prepararme para volver a la vida normal.

Más tarde resultó, sin embargo, que detectaron bacterias por mala suerte durante el período de tratamiento. Para dominar las bacterias, comenzaron una cura antibiótica intravenosa en Meilahti, que lleva su tiempo. Al mismo tiempo sigo tratando mis problemas renales.

Ya me dieron de alta del hospital, pero debido a la situación estoy de baja por enfermedad de verano y ahora estoy completamente concentrado en recuperarme de la enfermedad. Por este motivo, me pondré en contacto con sus posibles mensajes y contactos más adelante«.

Los diputados finlandeses se encuentran actualmente en receso de verano. La sesión de otoño comenzará el 2 de septiembre.

