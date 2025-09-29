Un magnate albanés, en busca y captura por su relación con la red 'narcoportuaria' de Valencia La orden de detención fue emitida un día después de que comenzaran los arrestos de la macrooperación 'Spider' | Los agentes antidroga investigan los vínculos entre los estibadores corruptos y el cártel de los Balcanes

Javier Martínez Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:12

La Fiscalía Especial de Albania ha emitido una orden de búsqueda y captura del magnate albanés Ervin Mata por el envío frustrado de un alijo de 69 kilogramos de cocaína, desde el puerto de Santos a São Paulo (Brasil) a Valencia, y su presunta relación con la trama 'narcoportuaria' desarticulada por la Policía Nacional.

El servicio de inteligencia de Albania vincula al magnate con el tráfico de cocaína desde Sudamérica a Europa, y las investigaciones indican que la organización criminal que dirige Mata, presuntamente, tenía contactos con un miembro de la trama portuaria de Valencia.

La Estructura Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado de Albania, que está integrada por la Fiscalía Especial y la Policía Judicial de este país, considera que el magnate fue el máximo responsable del intento de envío a Valencia de 69 kilos de cocaína, que fueron incautados en el puerto de Santos en un control rutinario. El alijo de droga estaba oculto en un cargamento de jugo de limón.

La orden de detención fue emitida el pasado 23 de septiembre, un día después de que comenzaran los arrestos en Valencia de la macrooperación 'Spider', que anticipó LAS PROVINCIAS en exclusiva, y se produce después de que Albania solicitara a las autoridades brasileñas la detención de Mata.

Las autoridades albanesas acusan a Mata de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de dinero y asociación para delinquir. Según las investigaciones de la Fiscalía Especial de Albania, el fugitivo realizó en los últimos años inversiones inmobiliarias en Tirana con dinero procedente del narcotráfico, y utiliza sus negocios de construcción y hoteles para blanquear su fortuna.

Además del alijo de droga que intentó enviar al puerto de Valencia, Mata también está acusado de coordinar el transporte de 240 kilogramos de cocaína desde Sudamérica a Frankfurt (Alemania) en septiembre de 2020. Los agentes antidroga sospechan que se encuentra prófugo en Brasil.

Como ya informó este periódico, entre las 81 personas detenidas en la macrooperación 'Spider' se encuentran tres presuntos narcotraficantes albaneses. Según las investigadores de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, el cártel de los Balcanes y una organización de narcos colombianos ocupaban la cúspide en las operaciones de narcotráfico en el puerto de Valencia.

Dos de los trabajadores portuarios detenidos en Valencia tenían contactos internacionales y se reunían con miembros de alto nivel del cártel de los Balcanes. Estos últimos viajaban a España para cerrar las negociaciones y también aportaban grandes cantidades de dinero para financiar las operaciones de narcotráfico.

El papel más relevante de estos cabecillas era consolidar la infraestructura que permitía el rescate de los alijos de cocaína una vez que llegaban en contenedores al puerto. Los estibadores corruptos activaban entonces los mecanismos para la extracción de la droga con la connivencia de transitarios, empresarios de transporte y camioneros. Según los investigadores de la UDYCO, la trama 'narcoportuaria' era la «espina dorsal» de las redes internacionales de tráfico de cocaína que operan en Valencia.