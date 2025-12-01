Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de La Primitiva de hoy domingo reparte más de 208.455 euros y deja más de 15 premios en España
Fachada del antiguo cine Metropol, obra de Javier Goerlich. Jesús Signes

La Justicia avala el derribo del antiguo cine Metropol de Valencia para convertirlo en un hotel

Una sentencia tumba el recurso de la Fundación Goerlich, pero el proceso sigue paralizado 15 días más mientras la entidad decide si apela al TSJCV

Juan Antonio Marrahí
Jorge Alacid

Juan Antonio Marrahí y Jorge Alacid

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:17

Comenta

La batalla judicial de la Fundación Goerlich por salvar el antiguo cine Metropol de Valencia, obra del reconocido arquitecto, vivió el viernes un nuevo capítulo. ... En una sentencia notificada ese día, la Justicia avala la licencia de derribo para la conversión de este patrimonio en un hotel, como informó ayer el presidente de la entidad y familiar del artífice de la edificación, Andrés Goerlich.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  3. 3 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  4. 4 El niño rescatado en la playa de Oliva, ingresado en La Fe con una hipotermia grave
  5. 5 El municipio de Valencia de menos de 700 habitantes que se incorpora a la lista de los pueblos más bonitos de España
  6. 6 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  7. 7

    Un carril bici de 2,8 km unirá la Marina Norte y Sur y tendrá zona de running
  8. 8

    Las quinielas de Pérez Llorca
  9. 9 La nieve ya cubre la Comunitat: los municipios donde más frío ha hecho este domingo
  10. 10 Feijóo convierte su acto en Madrid en un clamor de «elecciones ya»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Justicia avala el derribo del antiguo cine Metropol de Valencia para convertirlo en un hotel

La Justicia avala el derribo del antiguo cine Metropol de Valencia para convertirlo en un hotel