La Justicia avala el derribo del antiguo cine Metropol de Valencia para convertirlo en un hotel

La batalla judicial de la Fundación Goerlich por salvar el antiguo cine Metropol de Valencia, obra del reconocido arquitecto, vivió el viernes un nuevo capítulo. ... En una sentencia notificada ese día, la Justicia avala la licencia de derribo para la conversión de este patrimonio en un hotel, como informó ayer el presidente de la entidad y familiar del artífice de la edificación, Andrés Goerlich.

Sin embargo, el proceso sigue paralizado, al menos durante los próximos 15 días. Ese es el tiempo que tiene ahora la fundación para presentar un nuevo recurso de apelación, esta vez ya ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). A lo largo de esta semana, «el patronato se reunirá para decidir si prosigue la lucha judicial o considera agotadas todas las posibilidades», detalló ayer Andrés Goerlich. En este último caso, habría ya luz verde definitiva para la destrucción pretendida por la propiedad y la conversión en hotel.

Tal y como ha venido informando LAS PROVINCIAS, el interés de los propietarios del edificio por convertirlo en un edificio turístico choca con la voluntad de la fundación de preservarlo por su valor patrimonial arquitectónico, apreciable especialmente en su fachada, con elementos decorativos y tipográficos del estilo de Javier Goerlich.

Fue en mayo de 2023 cuando el Ayuntamiento de Valencia dio licencia al derribo, ante lo cual la fundación presentó su recurso contra la autorización municipal.

Paralelamente, en marzo de 2025, la Justicia avaló también la licencia para convertir el histórico edificio en un hotel. Sin embargo, dicha licencia estaba paralizada y pendiente de que se resolviese la primera cuestión, la del derribo. Ha sido más de dos años después cuando el pronunciamiento judicial notificado el viernes avalaba la legalidad del derrumbe.

Referente de la arquietctura decó

El cine Metropol, obra de estilo racionalista, ha sido objeto de reiteradas campañas por su supervivencia bajo el lema 'Salvem el Metropol'. El objetivo perseguido era la conservación de la construcción situada en la calle Hernán Cortés 9 de Valencia, como testimonio de la arquitectura decó en la ciudad.

El edificio, no sólo conserva valor arquitectónico. Además, atesora la memoria emocional de unas cuantas generaciones de valencianos, condición ésta que sin duda le transmite alma. Uno de los elementos por cuyo mantenimiento siempre se ha luchado es el emblemático rótulo del que fue cine y que supone un ejemplo significativo de la tipografía que lleva impresa la personalidad creativa del arquitecto Javier Goerlich. Es la misma que utilizó para poner nombre a los espacios que fueron refugio durante los bombardeos de la Guerra Civil.