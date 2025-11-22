La Tortada de Goerlich será reconstruida en el jardín del Turia

Luz verde a la reconstrucción parcial de la Tortada de Goerlich en el Jardín del Turia de Valencia. El Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico ... del Ayuntamiento contratará a principios de 2026 la redacción del proyecto técnico para recuperar el pórtico circular del antiguo mercado de flores en el tramo VII del viejo cauce, después de haber finalizado el proceso de consultas con otros servicios municipales y haber recibido informe favorable de todos ellos.

Como ha venido publicando LAS PROVINCIAS, el departamento que dirige el concejal José Luis Moreno trabaja desde hace tiempo en un plan para levantar parte de la Tortada que presidió la plaza del Ayuntamiento desde 1931 hasta principios de 1960. El antiguo mercado de flores fue uno de los símbolos de Valencia durante esas décadas y tras su demolición parte de sus piezas acabaron reutilizadas o en depósitos de materiales. En primer lugar se plantearon dos alternativas, reconstruir parte en la propia plaza del Ayuntamiento o llevarla a un tramo del viejo cauce, en concreto donde recae el Museo de Bellas Artes. La primera opción, junto a las Torres de Serranos, fue descartada al darle el Consistorio otro uso al terreno.

Eso sucedió tras un trabajo de varios meses del arquitecto Javier Hidalgo para localizar y catalogar piezas de la Tortada. La conclusión del experto es que la reconstrucción era viable con el método de la anastilosis, técnica de reconstrucción arqueológica para restaurar monumentos en ruinas utilizando materiales originales dispersos. Los «huecos» se completan con piezas de factura moderna, con el fin de que el espectador entienda el conjunto que se muestra.

¿Dónde estaban y siguen los restos de la Tortada? En Valencia hay en tres lugares, como son un depósito de materiales en el barrio de San Isidro, junto a las vías de Ferrocarrils de la Generalitat, así como reutilizados en dos lugares. Una de las fuentes preside una rotonda ajardinada en Llano de Zaidía, junto al viejo cauce, mientras que varias columnas forman parte del monumento dedicado a los 'maulets' en la avenida Reino de Valencia. Además, hay cuatro bancos en calles de Paiporta, de los que sobrevivieron tres en buen estado a la dana de hace un año.

Fuentes del gobierno municipal de Valencia precisaron que hay «plena» colaboración del Ayuntamiento de Paiporta para que alguno de estos bancos acabe formando parte del monumento que se levantará en el viejo cauce del Turia.

Con todos estos mimbres, la pregunta que se hizo a la concejalía de Urbanismo y al Organismo Autónomo de Parques y Jardines es si veían algún inconveniente en la ubicación de parte de la Tortada en las citadas ubicaciones. Los segundos lo vieron viable sin problemas, aunque los primeros señalaron que la plaza del Ayuntamiento es objeto de un proyecto de reforma y que la integración de los restos de la Tortada de Goerlich no se ha considerado en el proyecto en redacción por no estar incluida ni en los pliegos del contrato, ni en la propuesta ganadora ni en las observaciones emitidas en su momento por el jurado del concurso.

Así las cosas, el emplazamiento del jardín del Turia ha resultado el más viable, lo que fue refrendado por informes del resto de servicios municipales, como es el caso del Ciclo Integral del Agua, Alumbrado u Ocoval. Una vez tomada la decisión, el siguiente paso será encargar la redacción del proyecto, para después licitar las obras.

La Tortada se reconstruirá en parte y a cota de calle, es decir, descartando excavar en el jardín para recrear el mercado de flores que había en un sótano a cielo abierto en la plaza del Ayuntamiento. Esto se debe sobre todo a motivos de seguridad ciudadana y mantenimiento.