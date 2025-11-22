Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Recreación de la parte de la Tortada que será reconsruida en el jardín del Turia. AYTO. VALENCIA

La Tortada de Goerlich será reconstruida en el jardín del Turia

El Ayuntamiento toma la decisión tras recibir todos los informes de los servicios municipales, que desaconsejaron su emplazamiento original

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:48

Luz verde a la reconstrucción parcial de la Tortada de Goerlich en el Jardín del Turia de Valencia. El Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico ... del Ayuntamiento contratará a principios de 2026 la redacción del proyecto técnico para recuperar el pórtico circular del antiguo mercado de flores en el tramo VII del viejo cauce, después de haber finalizado el proceso de consultas con otros servicios municipales y haber recibido informe favorable de todos ellos.

