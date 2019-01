La Guardia Civil desmiente el bulo sobre Julen que circula por WhatsApp La Guardia Civil desmiente y acusa de falso un mensaje que circulaba por WhatsApp sobre el suceso de Julen LAS PROVINCIAS Jueves, 24 enero 2019, 18:59

Hace ya más de diez días que el pequeño Julen cayó en un pozo de Totalán (Málaga). Mientras, las redes sociales se han inundado de mensajes contradictorios y bulos sobre lo qué realmente sucedió el pasado domingo 13 de enero. El último de ellos, que circula por WhatsApp, ya ha sido desmentido por la Guardia Civil a través de Twitter, quienes acusan de «tontos del bulo» a quienes han difudido un mensaje «falso», además de «inverosímil, doloroso y calumnioso» sobre el caso Julen.

«¿Has recibido este mensaje por WhatsApp o Facebook? Es falso. Los tontos del bulo se han superado a sí mismos con un texto inverosímil, doloroso y calumnioso. No creas, no difundas, no retuitées. Todo sin descanso ni desaliento por Julen», escribe la Guardia Civil en su cuenta de Twitter, confirmando que se trata de una información sin credibilidad.

Extractos del falso mensaje

«Lo que vais a leer a continuación la G.C. ha prohibido a los periodistas y a la TV que lo publiquen:

[…]

El Domingo, el primo del Padre de Julen le llama y le dice; oye, que inauguro la obra, tráete a la parienta y que nos haga una paella mientras me ayudas a preparar en el agujero una cosa ilegal.

(Que ya que me he gastado el dinero en la perforacion vamos a darle un uso alternativo).

[…]

Posibles opciones ilegales de lo que estaban haciendo en el agujero

(3 Distintas, elije tu favorita, solo una)

1° Guardería para almacenar droga al lado de la futura casa, como es muy hondo, hay que rellenarlo hasta la mitad con escombros).

2° Usarlo simplemente para tirar escombros de la obra y así no tienen que pagar un camión para que se los lleven.

3° Tirar sedimentos al fondo y con el agua de la lluvia ya tenemos un pozo ilegal.

[…]

Tras este mensaje, la familia del pequeño Julen ha reaccionado de inmediato, mostrando su indignación ante este tipo de comentarios: «No sé de dónde voy a sacar fuerzas cuando pase todo esto, pero lo haré. Tendrán que responder en un juzgado de todas estas difamaciones y de la información falsa. No tiene perdón de Dios lo que están haciendo. Con lo que hemos pasado y con lo que estamos pasando...», declaraba el padre de Julen, José Roselló.