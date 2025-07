El juicio de Maje y Salva: las frases que impactaron en la sala

Redacción Domingo, 6 de julio 2025, 00:37 | Actualizado 00:54h. Comenta Compartir

En octubre de 2020, tres años después del asesinato de Antonio Navarro, Maje y Salva se enfrentaron a la verdad. Esa verdad se expuso en un tribunal, frente a un jurado popular. La vista por el crimen de Patraix se convirtió en un acontecimiento mediático por las características del caso. Es un juicio con 51 testigos y 14 peritos; muchas conversaciones grabadas y chats telefónicos.

Durante dos semanas declararon testigos, peritos, se visualizaron pruebas, se escucharon grabaciones y las declaraciones de Maje y Salva. Al final, fiscalía, acusación particular y las defensas de los dos acusados expusieron sus conclusiones finales al jurado popular, encargado de dar el veredicto. Finalmente, el jurado popular, por unanimidad de sus miembros, emitió veredicto de culpabilidad para Maje y su amante Salva acusados del asesinato del marido de ella, cometido en el barrio de Patraix el 16 de agosto de 2017. El jurado consideró probado que ambos planificaron el crimen y que la acusada facilitó las llaves del garaje donde ocurrieron los hechos e información precisa al otro acusado, con quien mantenía una relación sentimental, para que acabara con la vida de su esposo a cuchilladas. A continuación reproducimos algunas de frases más llamativas de las declaraciones de los dos asesinos.

Ampliar Maje, cabizbaja durante el juicio. EFE/Manuel Bruque

Las frases de Maje

- «Yo me agotaba discutiendo. Antonio tenía más ímpetu. Nos machacabamos discutiendo».

- «Antonio me pilló una conversación con Tomás en las que me dedicaba una canción y me empujó y me puso las maletas en la puerta porque yo no había sido leal con él. Pero no tenía que empujarme».

- «Alguna vez me ha dado una bofetada, pero yo lo toleraba porque me lo merecía, porque sentía que no estaba haciendo las cosas bien».

«Ocultaba mis relaciones por vergüenza, porque moralmente no estaba bien lo que hacía».

- «Enamorada de Salva no estaba, lo que es estar enamorada. Salva sabía cómo yo era. Yo era inestable sentimentalmente, con muchos vaivenes y montañas rusas, pero él sabía lo que yo sentía».

- «Nunca he dicho que quería que lo matara».

- «En casa de mi hermana nos sentamos en el sofá. Me sorprendió que venía con ropa nueva, peinado y completamente depilado. Salva es muy velludo. Él me dice, Maje, he estado en el garaje con Antonio y no hemos peleado. Ha empezado a hablar mal de ti y nos hemos peleado. Y le he dado un mal golpe, pero no me dijo con un cuchillo. Me dijo 'Antonio está muerto'. Entré en shock y me puse a llorar. Me dijo que tenía un amigo policía que nos informaría del caso».

- «Hemos tenido conversaciones en las que Salva en tono de cachondeo me decía, 'este lo que necesita es un buen toque de atención', pero no de susto. Si no cuando me ponía Antonio las maletas en la puerta, que me lo merecía».

- «Yo tenía miedo de que me incriminara».

- «En mi vida me había vuelto inmersa en una situación así. Me veo sola, en una situación muy complicada. Y quise apoyarme en él estando en prisión, porque era la única persona que tenía allí».

- «No le denuncié porque quería pasar página. Tenía que olvidar esto«

- «Salva sexualmente no me atraía. Me pedía cosas desagradables que yo no quería hacer. Estaba pasando algunas líneas que pusimos al principio. Sobrepasaba ciertos límites»

-«Nunca hablamos de vida en común, de irnos a vivir juntos. Él sabía cómo era mi vida».

- «Me arrepiento mucho de no haber sido valiente y de no haber ido a la Policía porque lo que pasó es muy fuerte. Pido perdón a la familia de Antonio. Me arrepiento de mi cobardía y de no haber hecho honor a Antonio».

Ampliar Salva, durante el juicio. EFE/Manuel Bruque

Las frases de Salva

- «Yo me creía lo que ella decía en las cartas. Yo estaba enamorado de ella y continuamente me decía los maltratos psicológicos que sufría. En los medios se oye que mujeres sin denuncias previas mueren a manos de sus parejas. Yo temía por su vida. No sé cómo acepté (matar a Antonio). Insistió lo suficiente como para convencerme. Me dijo que mientras estuviera Antonio, ella y yo no podríamos estar juntos».

- «Lo preparamos para finales de julio. Ella me diría los días que trabajaba él. Me dijo el coche, me dijo la marca, me dijo la plaza donde lo aparcaba porque ella me dijo que el garaje era una buena opción, que en verano no había mucha gente. Ella intentaba que él aparcara dentro, porque solía aparcar fuera. Esa vez no consiguió convencerlo y me mandó unos wasaps diciéndome que no podía ser».

- «Maje me dijo que quería que Antonio muriera ese día, me dijo que no quería que fallase».

- «Me dijo que cuando Antonio no estuviera ella sería solo mía».

- «Cuando hablábamos de iniciar una vida juntos pensaba que también podría ser con las familias».

- «Cuando bajó lo sorprendí. Fue todo muy rápido. No me acuerdo. Llevo estos últimos años intentando olvidarlo. Y cuando ocurrió abandoné el garaje y me fui al trastero. me cambié de ropa, guardé el arma y tiré la ropa por loa alrededores. Luego me fui a mi casa, le preparé la comida a mi hija y recibí un wsap de ella diciéndome que quería verme, que quería que le contase. Ella y yo habíamos quedado que cambiaría el estado del wasap para que lo supiera. Me desplacé a casa de su hermana en Blasco Ibáñez y hablé con ella y se lo comenté. Quedamos en que no volveríamos a vernos hasta pasado un tiempo. Y no supe más de ella hasta que a finales de agosto me llamó desde Novelda para decirme que iba a estar en Valencia para que nos viéramos. Ese día le di un móvil para que siguiéramos en contacto».

- «La idea del cuchillo fue suya al proponérmelo. Lo compré yo. Pensábamos que era más silencioso y más accesible. Ella me facilitó unas llaves que no usaba. Me dio las llaves para que matara a Antonio».

- «Mentí para protegerla».

- «Ella me mandó un wasap pidiéndole que vaya a verla después de matar a Antonio».

- «Más cerca de noviembre tuvimos una discusión porque descubrí accidentalmente en mi portátil, que ella lo usaba a veces, un par de mensajes que le había enviado Jose, en el que hablaban de comprar una casa en Ribarroja. A partir de ese momento me pinchan a mí el teléfono y después de eso yo me distancié de ella. Me dijo que se iba a pasar el fin de año a Italia, que eran amigos, que él era amigo de Rocío y que a ella le apetecía viajar».

- «Ella me dijo que había un sospechoso. Yo le dije que no se preocupara que diría que la llave se la había quitado yo. Le comenté que si le preguntaban que dijese que era para que yo aparcara el coche. Aunque la verdad es que a su casa iba en moto porque era muy difícil aparcar en la zona».

- «En la cárcel no teníamos relación, pero le hice llegar una carta a través de un compañero y empezamos a mantener una relación más o menos asidua. La vi una vez y otra delante del polideportivo».

- «En las cartas le decía que iba a seguir autoinculpándome, que no se preocupara que yo lo negaría dijeran lo que dijeran«.

- «Mi hija me decía que dijera siempre la verdad. Llevo un año sin saber de ella, pero le sigo haciendo caso«.

- «Quería pedir perdón a la familia de Antonio y a mi familia».