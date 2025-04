El juez encarcela al 'violador del portal' tras reconocer una conducta sexual compulsiva

Javier Martínez / Alberto Rallo Valencia Jueves, 17 de abril 2025, 19:41 Comenta Compartir

El juez de guardia ha acordado este jueves por la tarde el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del 'violador del portal' como presunto autor de 13 delitos de agresión sexual, algunos de ellos en grado de tentativa. Los atestados policiales están repartidos en seis juzgados de Valencia, por lo que uno de los magistrados podría unificar todas las denuncias e investigaciones en los próximos días para asumir la instrucción en una sola causa.

El delincuente sexual ha declarado en el Juzgado de Instrucción número 8, que hoy se encuentra de guardia de incidencias, tras ser asistido por una abogada de oficio. Un grupo de familiares ha llevado una maleta con ropa a la Ciudad de la Justicia para que el joven pudiera cambiarse después de que pasara tres noches en los calabozos policiales.

Tras ser detenido por más de una decena de ataques a mujeres jóvenes en portales de edificios de Valencia, el violador colaboró con la Policía ante las evidencias y pruebas que le incriminan. El joven se derrumbó en uno de los interrogatorios y confesó algunos de los graves delitos sexuales que perpetró.

También insinuó que necesitaba ayuda psicológica desde hace tiempo, y se mostró muy arrepentido en su declaración ante la Policía y en una corta conversación que mantuvo con su madre. Cuando le preguntaron por qué cometía las agresiones, el violador dijo que no podía controlar sus comportamientos violentos debido a su conducta sexual compulsiva.

Como ya informó este periódico en exclusiva, el depredador sexual fue arrestado el lunes por la tarde por dos agentes motorizados de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional en una calle de Valencia. Los datos que habían obtenido los investigadores de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Valencia fueron clave para localizar y detener al individuo.

La Policía realizó varios operativos en la franja horaria en la que actuaba el violador, entre las cuatro y las seis de la madrugada, pero esas noches el joven no atacó a ninguna víctima. Aunque los investigadores tenían las huellas del delincuente sexual y un retrato robot, no sabían su identidad porque no tenía antecedentes policiales.

Y tras facilitar algunos datos clave del individuo a los policías que patrullan por la ciudad, dos agentes motorizados localizaron en una calle de Valencia a un varón cuyas características coincidían con las del violador, por lo que lo arrestaron y trasladaron a la Jefatura Superior de Policía de Valencia.

Tras la detención, los investigadores registraron el domicilio en Meliana donde el joven residía con su madre. Los agentes le intervinieron su teléfono móvil, cuyo análisis permitirá esclarecer los delitos, y un anillo que había robado a una de sus víctimas. Los datos de geolocalización del aparato confiscado también implican al detenido en las 13 agresiones sexuales que le atribuyen.

El joven abordaba a las víctimas cuando entraban de madrugada en edificios y no dudaba en emplear la violencia para someterlas. Utilizaba la técnica del 'mataleón' (estrangulamiento) para inmovilizarlas tras agarrarlas del cuello por la espalda, aunque algunas jóvenes lograron zafarse y pidieron ayuda a gritos, lo que ahuyentó al agresor.

Además de coincidir las descripciones del violador en las denuncias, otro detalle posibilitó que los investigadores de la Policía Nacional atribuyan más delitos al mismo delincuente sexual. Grababa las agresiones con su móvil o incluso con el teléfono de la víctima y desde el perfil de Instagram de ella.

Las primeras agresiones sexuales consistieron en tocamientos no consentidos, pero cada vez actuaba con más violencia. Cogía del cuello a las jóvenes con gran violencia y las llevaba a un rellano o tramo de escaleras para obligarlas a hacer lo que él decía. El violador eyaculó sobre algunas de las víctimas, y robó un anillo a una chica y unas bragas a otra.

Tras elaborar un mapa con las calles donde actuaba, la Policía Nacional y la Policía Local de Valencia aumentaron la vigilancia en los distritos de Benimaclet, Tránsitos y Poblados Marítimos, y también en la zona de la Patacona en Alboraya. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Valencia se hizo cargo de las investigaciones.