Un joven sufre quemaduras muy graves en el incendio de una alquería en Carpesa La víctima ha sido trasladada en una ambulancia a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe

Erika Manso Valencia Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:52 | Actualizado 17:39h.

Un joven de 26 años ha sufrido quemaduras muy graves en un incendio que se ha registrado este miércoles en una alquería de la pedanía valenciana de Carpesa. Tras recibir el aviso del suceso, dos patrullas de la Policía Local y dos equipos de bomberos municipales se han desplazado con urgencia al lugar.

También han acudido una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y una patrulla de la Guardia Civil. Los sanitarios han atendido al herido y lo han trasladado en una ambulancia a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe.

El incendio comenzó sobre las 14 horas por causas que no han trascendido, y solo había una persona dentro de la alquería cuando se inició el fuego: el joven que resultó herido grave. La víctima vive con su madre en la casa, aunque la mujer no se encontraba en ese momento.

El joven ha salido ensangrentado de la alquería en llamas y ha pedido ayuda a un vecino, que ha llamado de inmediato al teléfono de emergencias 112. «Vino corriendo hacia mi casa pidiendo agua, estaba ensangrentado, en cuanto le vi llamé al 112, ellos me dijeron que hacer», explica Eduardo, vecino de la víctima. De este modo, los bomberos han rescatado a dos perros que se encontraban dentro de la casa, y han dado por extinguido el incendio sobre las cinco de la tarde. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las causas del incendio.

