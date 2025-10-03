Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Antifraude confirma los pagos irregulares del Ayuntamiento de Morella a la empresa de Francis Puig, hermano del expresidente
Una intervención de la Policía Local en un almacén de ropa falsificada. Jesús Signes

Jefes de la Policía Local piden a la delegada del Gobierno que no obstaculice las patrullas de paisano y las prácticas de tiro

Un sindicato de mandos policiales estudia acudir a los tribunales «por la imposición de autorizaciones que exceden el marco legal y perturban la operativa municipal»

S. V.

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:38

Comenta

El Sindicato Profesional de Jefes y Mandos de la Policía Local de la Comunitat Valenciana (SIPROJEFES) ha remitido un escrito a la delegada del Gobierno, ... Pilar Bernabé, para protestar «por la imposición de autorizaciones y trámites que exceden por completo el marco legal y perturban gravemente la operativa municipal».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  3. 3 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  4. 4 La última imagen de Bea
  5. 5 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  6. 6

    Disney busca trabajadores en Valencia
  7. 7

    Mascarell revienta el pleno de Les Corts por su rifirrafe con la diputada con Síndrome de Down
  8. 8

    Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes
  9. 9 Un incendio en una fábrica sin actividad de Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  10. 10 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Jefes de la Policía Local piden a la delegada del Gobierno que no obstaculice las patrullas de paisano y las prácticas de tiro

Jefes de la Policía Local piden a la delegada del Gobierno que no obstaculice las patrullas de paisano y las prácticas de tiro