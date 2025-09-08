Investigan la muerte de un hombre tras caer desde un tercer piso en Valencia Los vecinos escucharon una discusión previa a la caída de la víctima, un hombre de 45 años con problemas de toxicomanía

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga la muerte de un hombre de 45 años tras precipitarse desde un tercer piso en un edificio de la calle Ángel de Villena de Valencia. La muerte de esta persona se produjo después de que los vecinos escucharan una fuerte discusión en la vivienda, de ahí que se esté a la espera del resultado de la autopsia para determinar si la víctima cayó de forma accidental o fue arrojado por un tercero.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado, en torno a las 16.30 horas, cuando el teléfono de Emergencias 112 recibió un aviso de un supuesto precipitado en el barrio de la Plata de Valencia. Cuando los primeros agentes llegaron al lugar, en la calle Ángel de Villena cruce con la carrera de la Fonteta de San Lluís, localizaron a un hombre que yacía ya fallecido en el suelo.

Tras realizar diversas gestiones, los policías averiguaron el domicilio desde el que había caído la víctima, situado en un tercer piso de una de las fincas de protección oficial de esta calle de Valencia, a escasos metros del majestuoso pabellón del Roig Arena.

En el domicilio desde el que supuestamente se había precipitado la víctima los policías no encontraron a la persona con la que, según han indicado unos vecinos a este periódico, estaba discutiendo antes de escuchar «un fuerte golpe seco», el impacto contra el suelo.

Por ello, y ante la sospecha de que pudiera tratarse de un homicidio, pero sin descartar otras hipótesis, la Policía Nacional ha abierto una investigación. El Juzgado de Instrucción número diez de Valencia, en funciones de guardia, se ha hecho cargo del caso y está a la espera del resultado de la autopsia para determinar las causas de la muerte y si hay indicios de criminalidad.

El fallecido es un hombre de 45 años y nacionalidad española con problemas de toxicomanía, que no residía en el vivienda desde la que se precipitó, según ha podido saber este periódico. Las investigaciones para esclarecer lo ocurrido prosiguen después de que agentes de la policía científica hayan realizado una minuciosa inspección técnico policial en el inmueble.