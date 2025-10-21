Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. LP

Investigan al conductor del camión que colapsó Gandia por las heridas graves de un motorista herido en el choque

El accidente provocó cortes de tráfico al verse afectado un puente en una de las salidas de la ciudad

Manuel García

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 08:53

Comenta

La Guardia Civil investiga al conductor de un camión de la basura que provocó un accidente de tráfico en el que resultó herido el conductor de una motocicleta en Gandia. Así, ha sido investigado por un delito de lesiones y otro de daños cometidos por imprudencia grave. El accidente también provocó graves daños en un puente de salida de la ciudad.

A las 01:33 horas del pasado 18 de septiembre, se produjo un siniestro vial en la N-332 a la altura de Gandia, consistente en el choque del brazo hidráulico de un camión de basura contra la estructura de la plataforma elevada de la antigua N-337, resultando como consecuencia del impacto el desprendimiento de trozos de hormigón sobre los carriles de la N-332, colisionando contra ellos un turismo y una motocicleta que circulaban por esta vía, resultando lesionado de carácter grave el conductor del vehículo de dos ruedas.

Al lugar se desplazaron servicios de emergencias y efectivos del Destacamento de Tráfico de Gandia, para realizar el auxilio a los implicados, así como la regulación del tráfico de la N-332, ya que se tuvo que cortar la citada vía por los daños causados.

Un Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Destacamento de Tráfico de Gandia se hizo cargo de la investigación del siniestro.

En el transcurso de la reconstrucción del accidente, el Equipo de Investigación de Siniestros Viales de Gandia ha procedido a la investigación del conductor del camión, de 35 años de edad, por la supuesta comisión de un delito de lesiones y otro de daños, cometidos ambos por imprudencia grave.

El Código Penal prevé penas por la comisión de un delito de lesiones por imprudencia grave, recogido en el artículo 152, con prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. Por el delito de daños cometido por imprudencia grave, recogido en el artículo 267, la pena es de multa de entre tres a nueve meses, atendiendo a la importancia de los daños.

Cabe recordar que el corte de la N-337a aún se mantiene al no haberse podido reparar hasta la fecha el tramo del puente en sentido Gandia-N-332 Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de la capital de la Safor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  3. 3 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  4. 4 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  5. 5

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  6. 6

    La misma riada, 75 años después
  7. 7 La Oreja de Van Gogh y Aitana retrasan la venta de entradas para el Roig Arena por la caída de Amazon Web Services
  8. 8

    Alicia Miralles, la mujer que consoló a la reina en medio del caos
  9. 9 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia
  10. 10

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Investigan al conductor del camión que colapsó Gandia por las heridas graves de un motorista herido en el choque

Investigan al conductor del camión que colapsó Gandia por las heridas graves de un motorista herido en el choque