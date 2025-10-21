Investigan al conductor del camión que colapsó Gandia por las heridas graves de un motorista herido en el choque El accidente provocó cortes de tráfico al verse afectado un puente en una de las salidas de la ciudad

Manuel García Valencia Martes, 21 de octubre 2025, 08:53 | Actualizado 09:09h. Comenta Compartir

La Guardia Civil investiga al conductor de un camión de la basura que provocó un accidente de tráfico en el que resultó herido el conductor de una motocicleta en Gandia. Así, ha sido investigado por un delito de lesiones y otro de daños cometidos por imprudencia grave. El accidente también provocó graves daños en un puente de salida de la ciudad.

A las 01:33 horas del pasado 18 de septiembre, se produjo un siniestro vial en la N-332 a la altura de Gandia, consistente en el choque del brazo hidráulico de un camión de basura contra la estructura de la plataforma elevada de la antigua N-337, resultando como consecuencia del impacto el desprendimiento de trozos de hormigón sobre los carriles de la N-332, colisionando contra ellos un turismo y una motocicleta que circulaban por esta vía, resultando lesionado de carácter grave el conductor del vehículo de dos ruedas.

Al lugar se desplazaron servicios de emergencias y efectivos del Destacamento de Tráfico de Gandia, para realizar el auxilio a los implicados, así como la regulación del tráfico de la N-332, ya que se tuvo que cortar la citada vía por los daños causados.

Un Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Destacamento de Tráfico de Gandia se hizo cargo de la investigación del siniestro.

En el transcurso de la reconstrucción del accidente, el Equipo de Investigación de Siniestros Viales de Gandia ha procedido a la investigación del conductor del camión, de 35 años de edad, por la supuesta comisión de un delito de lesiones y otro de daños, cometidos ambos por imprudencia grave.

El Código Penal prevé penas por la comisión de un delito de lesiones por imprudencia grave, recogido en el artículo 152, con prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. Por el delito de daños cometido por imprudencia grave, recogido en el artículo 267, la pena es de multa de entre tres a nueve meses, atendiendo a la importancia de los daños.

Cabe recordar que el corte de la N-337a aún se mantiene al no haberse podido reparar hasta la fecha el tramo del puente en sentido Gandia-N-332 Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de la capital de la Safor.