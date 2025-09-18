El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia Tres de las cuatro salidas están cortadas y la ciudad se ha convertido «en una ratonera» para los conductores

B. González Xàtiva Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:36 | Actualizado 10:13h. Comenta Compartir

La N-322 a su paso por Gandia se encuentra cortada en ambos sentidos desde las 4 de la madrugada de este jueves como consecuencia de un accidente provocado por un camión grúa. El vehículo golpeó el puente por el que pasa la N-337a, Puente Bairen conocido como «excalextric'', dejándolo gravemente afectado, por lo que se procedió al corte de ambas vías.

En concreto, el accidente, en el que también se vieron afectados un motorista y otro vehículo que circulaban tras el camión, se produjo en el punto kilómetro 225.6 en el entorno del Gray y la Playa de Gandia.

Debido a los daños sufridos, se está procediendo a la demolición del puente, por lo que la N-322 en este punto permanecerá cerrada al tráfico durante varias horas, según informan fuentes de la DGT.

Mientras tanto se han habilitado vías alternativas. Así, los vehículos que circulan dirección Alicante tienen que desviarse por Gandia ciudad para continuar por la vía; mientras que los que circulan dirección Valencia tendrán que coger la autopista A-7.

La N-337a que pasa sobre el viaducto afectado permanecerá cerrada al tráfico hasta que se construya uno nuevo.

En estas primeras horas de la jornada la circulación en Gandia está siendo muy complicada, especialmente entre el casco urbano y la playa. «Es una auténtica ratonera», asegura una conductora afectada. Y es que tres de las cuatro salidas (a del Real, de los Naranjos y la N-322) están cortadas y se está desviando el tráfico por Xeraco, a través de un caminal.

El Ayuntamiento ha informado en sus redes que el tráfico se está desviando por la Avenida Blasco Ibáñez , carretera del Grau – Universitat – Bulevar del Marjal, hasta Xeraco y que se están evaluando los daños en la estructura para decidir la reapertura o el mantenimiento del corte.

Desde el Consistorio se pide a los conductores prudencia y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes.

La DGT informa que, como consecuencia de esta situación, hay retenciones en la N-332 desde el kilómetro 223 al 225.21 dirección Valencia; así como en la A-38 kilómetro 36 hacia Alicante, en el término de Xeresa.