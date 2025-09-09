Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una patrulla de la Benemérita. Guardia Civil

Interceptado en Sagunto un motorista kamikaze que circulaba en sentido contrario por la A-7

El hombre, que condujo así por la autovía durante casi 7 kilómetros, da positivo en la prueba de alcoholemia

R. D.

Sagunto

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:02

La Guardia Civil ha interceptado a un motorista kamikaze que circulaba en sentido contrario por la A-7 a la altura de Sagunto, según fuentes del Instituto Armado. El incidente se produjo en la madrugada del 7 de septiembre.

Los hechos sucedieron sobre las 03:50 horas. El Centro de Emergencias del 112 recibió avisos de varios usuarios que alertaban de la presencia en la autovía de una motocicleta que circulaba en sentido contrario. Una patrulla del Destacamento de Tráfico Valencia-A detectó el vehículo en la A-7, a la altura del punto kilométrico 304, por la calzada dirección Barcelona en sentido Alicante.

Gracias a su rápida actuación, los agentes lograron localizar el vehículo antes de que llegara a producirse algún siniestro. Según fuentes de la Benemérita, el motorista, un hombre de 30 años de edad, condujo en sentido contrario por la autovía durante casi 7 kilómetros.

Tras interceptar al conductor de la motocicleta, la patrulla procedió a realizarle las pruebas de alcoholemia. El hombre mostraba evidentes síntomas de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El resultado del test arrojó más del doble de la tasa máxima permitida.

Al investigado se le atribuyen dos presuntos delitos. Un es el de conducción temeraria por circular en sentido contrario, y el otro, por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, con penas que pueden alcanzar penas de prisión de hasta cinco años y multa de hasta veinticuatro meses, así como privación del derecho a conducir de hasta diez años.

Las diligencias serán entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de los de Sagunto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un guardia civil por agredir a una joven en Oliva cuando estaba engrilletada con las manos en la espalda
  2. 2 Los municipios donde más ha llovido este lunes en la Comunitat: la lluvia llega a Valencia y las tormentas en Alicante activan el Plan Especial de Inundaciones
  3. 3 Investigan la muerte de un hombre tras caer desde un tercer piso en Valencia
  4. 4 Piden colaboración ciudadana para detener a un violento ladrón que causó graves lesiones a una mujer en Valencia
  5. 5

    Una viuda de la dana: «Mi marido bajó a la calle porque un bando del Ayuntamiento pedía que se retiraran los coches»
  6. 6 Juzgan a un joven por violar a una amiga en un apartamento de Tavernes de la Valldigna
  7. 7 Emergencias, en alerta ante una situación «muy inestable» con lluvias, vientos fuertes y granizo de gran tamaño
  8. 8 La tormenta deja un reventón húmedo y vientos de hasta 100 kilómetros por hora en el sur de Alicante
  9. 9 La UA, UMH y el CEU cierran sus campus por la alerta meteorológica
  10. 10

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Interceptado en Sagunto un motorista kamikaze que circulaba en sentido contrario por la A-7

Interceptado en Sagunto un motorista kamikaze que circulaba en sentido contrario por la A-7