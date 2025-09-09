Interceptado en Sagunto un motorista kamikaze que circulaba en sentido contrario por la A-7 El hombre, que condujo así por la autovía durante casi 7 kilómetros, da positivo en la prueba de alcoholemia

R. D. Sagunto Martes, 9 de septiembre 2025, 11:02

La Guardia Civil ha interceptado a un motorista kamikaze que circulaba en sentido contrario por la A-7 a la altura de Sagunto, según fuentes del Instituto Armado. El incidente se produjo en la madrugada del 7 de septiembre.

Los hechos sucedieron sobre las 03:50 horas. El Centro de Emergencias del 112 recibió avisos de varios usuarios que alertaban de la presencia en la autovía de una motocicleta que circulaba en sentido contrario. Una patrulla del Destacamento de Tráfico Valencia-A detectó el vehículo en la A-7, a la altura del punto kilométrico 304, por la calzada dirección Barcelona en sentido Alicante.

Gracias a su rápida actuación, los agentes lograron localizar el vehículo antes de que llegara a producirse algún siniestro. Según fuentes de la Benemérita, el motorista, un hombre de 30 años de edad, condujo en sentido contrario por la autovía durante casi 7 kilómetros.

Tras interceptar al conductor de la motocicleta, la patrulla procedió a realizarle las pruebas de alcoholemia. El hombre mostraba evidentes síntomas de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El resultado del test arrojó más del doble de la tasa máxima permitida.

Al investigado se le atribuyen dos presuntos delitos. Un es el de conducción temeraria por circular en sentido contrario, y el otro, por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, con penas que pueden alcanzar penas de prisión de hasta cinco años y multa de hasta veinticuatro meses, así como privación del derecho a conducir de hasta diez años.

Las diligencias serán entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de los de Sagunto.