El vehículo siniestrado en la A-23, en el que viajaban cinco jóvenes. LP

Cinco jóvenes heridos en un accidente en la A-23 en Sagunt

El vehículo con tres chicos y dos mujeres se ha salido de la vía y han tenido que ser evacuados al hospital

Javier Martínez

Javier Martínez

Valencia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 11:31

Un vehículo con cinco ocupantes, todos ellos jóvenes de entre 18 y 19 años, se ha salido de la vía en la carretera A-23, a la altura de Sagunt. Fruto del siniestro los cinco jóvenes han tenido que ser evacuados al Hospital de Sagunt con policontusiones.

El accidente de tráfico se ha producido esta madrugada en el punto kilométrico tres de la citada autovía A-23 cuando el coche en el que viajaban los cinco jóvenes circulaba sentido Valencia.

Hasta el lugar han acudido patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y medios sanitarios. Los cinco heridos, tres varones y dos mujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 19 años, han sido trasladados por dos ambulancia del Soporte Vital Básico al Hospital de Sagunt con policontusiones.

