El indigente que mató a otro con un paraguas en Valencia tenía dos órdenes de expulsión sin ejecutar El homicida ya había sido detenido una veintena de veces en los últimos años por cometer diferentes delitos en España

Javier Martínez Valencia Viernes, 3 de octubre 2025, 14:42

El indigente argelino de 32 años de edad que mató a otro sintecho marroquí, al clavarle varias veces un paraguas tras una discusión en Valencia, tenía dos órdenes de detención sin ejecutar, según han confirmado fuentes judiciales.

El presunto homicida, cuya identidad responde a las iniciales A. R., ya había sido detenido una veintena de veces en los últimos años por cometer diferentes delitos en España, y dos jueces habían dictado sendas resoluciones que obligaban al delincuente a abandonar España de forma forzosa.

Las fuentes jurídicas consultadas precisaron que las órdenes de expulsión sustituían penas de prisión con la prohibición de regresar a España y al espacio Schengen durante un período determinado. Además, las resoluciones judiciales implicaban la extinción del permiso de residencia y la prohibición de solicitarlo en el futuro a menos que la expulsión se revocara.

El delincuente, que fue detenido por la Policía Nacional poco después del crimen, ingresó en prisión provisional tras acogerse a su derecho a no declarar. Los violentos hechos sucedieron el pasado domingo por la noche en el soportal de un edificio de la plaza Viriato, en el centro de la ciudad de Valencia.

La discusión entre ambos sintecho se inició por un asunto banal. Uno le pidió al otro taparse con una de sus mantas, y aunque inicialmente se la prestó, luego se la quitó. Después le pidió el paraguas y tras negarse a dejárselo, se lo clavó en varias ocasiones, según reflejan las grabaciones de las cámaras de seguridad del Conservatorio Profesional de Música de Valencia.

Tras clavarle la varilla de hierro del paraguas varias veces, el agresor se acostó sobre unos cartones como si no hubiera ocurrido nada, y la víctima quedó tendida en el suelo en medio de un charco de sangre. Varias patrullas de la Policía Nacional y Policía Local acudieron con urgencia al lugar tras recibir el aviso de que había un hombre herido en la calle tras una pelea. También se desplazó un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), que atendió a la víctima y la trasladó al Hospital General de Valencia.

Dos agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) intentaron taponar las heridas que tenía la víctima en la espalda y una axila, pero no pudieron evitar que se desangrara. El indigente falleció poco después de ingresar en el Hospital General pese a la rápida asistencia que recibió en el lugar de los hechos.

La intervención de los primeros policías que llegaron a la plaza Viriato fue clave para detener al presunto autor del crimen, ya que localizaron a un testigo que identificó al sospechoso. Tras ser interrogado en dependencias policiales, el sintecho argelino confesó que había golpeado con un paraguas al otro indigente, pero declaró que no tenía intención de matarlo.

El Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, que estaba de guardia la noche en la que se produjo el crimen, acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza, del presunto autor del homicidio.