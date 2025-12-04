El incendio en un vehículo provoca retenciones en la CV-35 a la altura de San Antonio de Benagéber Los bomberos del parque de l'Eliana han sofocado el fuego en poco más de media hora

B. González San Antonio de Benagéber Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:48 Comenta Compartir

El incendio de un vehículo en la CV-35 a la altura del municipio de San Antonio de Benagéber ha provocado retenciones en la vía este jueves por la tarde. Ha ocurrido a las 17.40 horas y hasta el lugar se han desplazado bomberos del parque de l'Eliana, que han logrado extinguir el fuego en poco más de media hora.

Aunque la actuación de los efectivos ha sido rápida, el incidente ha provocado retenciones en la vía de hasta 3 kilómetros dirección Ademuz y 1 kilómetro dirección Valencia.

Cabe recordar que en los últimos días los bomberos del Consorcio de Valencia han tenido que sofocar el fuego de hasta cinco vehículos en distintas vías, principalmente la A-7 y la AP-7.