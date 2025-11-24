Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La niña de 4 años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI
El coche incendiado en el puerto de Càrcer, salida a Xàtiva. LP

Se incendian sendos vehículos en la A-7 a la altura de Aielo de Malferit y en el puerto de Càrcer

Los hechos han ocurrido este domingo y ninguno de los ocupantes resultaron heridos

B. González

Xàtiva

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:32

Comenta

Bomberos del parque de Xàtiva actuaron este domingo en la extinción del incendio de varios vehículos en la A-7. El primero de ellos tuvo lugar en el término de Aielo de Malferit, en la vía de servicio del túnel de l'Olleria. El otro se producía sobre las 14.30 horas, en el kilómetro 395, en el puerto de Càrcer justo antes de tomar la entrada a Xàtiva.

Incendio del vehículo en la vía de servicio del túnel de l'Olleria.
Incendio del vehículo en la vía de servicio del túnel de l'Olleria. CPBV

A ambos incidentes acudieron bomberos de los parques de Ontinyent y Xàtiva, respectivamente, que no tuvieron que excarcelar a ningún ocupante de los vehículos y en la que nadie tampoco resultó herido. Los efectivos sofocaron el fuego en pocos minutos.

Se desconocen las causas de los incendios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció
  2. 2

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  3. 3

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  4. 4 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  5. 5 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  6. 6

    Dos hombres aceptan 18 meses de cárcel por estafar al CEU San Pablo en el asfaltado de sus instalaciones
  7. 7

    Mayrén en la vida pública: «La perdición de Rita vino de la Zarzuela»
  8. 8

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  9. 9

    Jesús Carbonell, concejal de Movilidad de Valencia: «No habrá Zona de Bajas Emisiones porque los partidos no han querido»
  10. 10 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Se incendian sendos vehículos en la A-7 a la altura de Aielo de Malferit y en el puerto de Càrcer

Se incendian sendos vehículos en la A-7 a la altura de Aielo de Malferit y en el puerto de Càrcer