Se incendian sendos vehículos en la A-7 a la altura de Aielo de Malferit y en el puerto de Càrcer
Los hechos han ocurrido este domingo y ninguno de los ocupantes resultaron heridos
B. González
Xàtiva
Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:32
Bomberos del parque de Xàtiva actuaron este domingo en la extinción del incendio de varios vehículos en la A-7. El primero de ellos tuvo lugar en el término de Aielo de Malferit, en la vía de servicio del túnel de l'Olleria. El otro se producía sobre las 14.30 horas, en el kilómetro 395, en el puerto de Càrcer justo antes de tomar la entrada a Xàtiva.
A ambos incidentes acudieron bomberos de los parques de Ontinyent y Xàtiva, respectivamente, que no tuvieron que excarcelar a ningún ocupante de los vehículos y en la que nadie tampoco resultó herido. Los efectivos sofocaron el fuego en pocos minutos.
Se desconocen las causas de los incendios.