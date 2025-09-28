Diez personas atendidas por un incendio en Valencia

Miembros del Servicio Municipal de Valencia trabajan en la extinción de un incendio, en una imagen de archivo.

Juan Antonio Marrahí Valencia Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:53

Un incendio declarado en la noche de ayer sábado en la calle Fuente de San Luis de Valencia se saldó con 10 personas atendidas por inhalación de humo, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Además, una mujer sufrió quemaduras

El siniestro se declaró pasadas las diez de la noche, en la calle Fuente de San Luis. Como indicaron las mismas fuentes, las ambulancias y equipos médicos desplazados al lugar prestaron los primeros auxilios a una decena de personas de entre 3 y 53 años. Todas ellas presentaban síntomas por inhalación de humo.

Además, un hombre de 35 años tuvo que ser atendido por una fractura y trasladado al Hospital Peset, otro de 51 acabó ingresado en el mismo centro a causa de la intoxicación y a una mujer de 36 la llevaron al Hospital la Fe por el mismo motivo. En el escenario de la emergencia trabajaron cinco ambulancias: una unidad del SAMU (Servicio de Ayuda Médica Urgente), una unidad SVB (Soporte Vital Básico), una unidad SVA de enfermería, una ambulancia convencional y un vehículo de soporte y coordinación.

Otro incendio de vivienda se ha saldado con una persona herida en Ontinyent. En esta ocasión, las llamas se han iniciado pasadas las cinco y media de la madrugada de este domingo, en una casa de la calle Fontanars. La víctima es una mujer de 51 años que ha padecido quemaduras y ha tenido que ser trasladado por un equipo de SVB al Hospital de Ontinyent.