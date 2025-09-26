El incendio de un transformador eléctrico destapa dos plantaciones de marihuana en Genovés La Guardia Civil detiene a tres personas como responsables de dos plantaciones

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como responsables de dos plantaciones de marihuana en la localidad de Genovés.

La operación Palmeira se inició tras la comunicación, por parte de una empresa de suministro eléctrico, del incendio en un trasformador que abastecía a una zona perteneciente a Genovés. Este se encontraba trabajando por encima de sus posibilidades, lo que indicaba un enganche ilegal de fluido eléctrico. Debido a esto, los vecinos se habían quedado sin luz y también sufrían cortes en numerosas ocasiones. A parte, el transformador se encontraba en una zona de pinos, con un claro riesgo de incendio forestal.

Con las pesquisas realizadas por los agentes se ubicó un primer enganche ilegal que parecía alimentar un cultivo interior de marihuana. Posteriormente, se determinó la existencia de un segundo enganche con indicios de que servía para abastecer otro cultivo de plantas de marihuana.

La explotación de la operación culminó con entradas y registros en dos chalets de una urbanización de la localidad. En total, se aprehendieron: 367 plantas de marihuana, 65 panales de luces led, 28 ventiladores, 11 máquinas de aire acondicionado, 3 deshumidificadores, 13 filtros de carbono, 4 extractores y 2 cámaras de video vigilancia. También se procedió a la detención de 3 personas: hombres de 50, 51 y 55 años y de nacionalidades española y albanesa.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Investigación de Xàtiva con la colaboración de la Policía Local de Genovés.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Xàtiva.