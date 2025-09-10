Incendio de cinco vehículos afectados por la dana Los bomberos han extinguido el fuego en un polígono de Riba-roja de Túria

R. V. Valencia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:15 Comenta Compartir

Un incendio que ha afectado a vehículos que se vieron arrastrados por las aguas el pasado 29 de octubre. Las dotaciones de los bomberos de Paterna y Torrent han actuado este miércoles en la extinción de un incendio de vehículos en el polígono Oliveral de la localidad de Riba-roja de Turia, en torno a la avenida del Transporte.

El incendio, según han apuntado los bomberos, deja un camión y cuatro coches quemados en un descampado de la dana. El aviso se ha recibido a las 12:47 horas y la intervención ha finalizado aproximadamente una hora más tarde.