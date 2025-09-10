Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los bomberos han extinguido el fuego. LP

Incendio de cinco vehículos afectados por la dana

Los bomberos han extinguido el fuego en un polígono de Riba-roja de Túria

R. V.

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:15

Un incendio que ha afectado a vehículos que se vieron arrastrados por las aguas el pasado 29 de octubre. Las dotaciones de los bomberos de Paterna y Torrent han actuado este miércoles en la extinción de un incendio de vehículos en el polígono Oliveral de la localidad de Riba-roja de Turia, en torno a la avenida del Transporte.

El incendio, según han apuntado los bomberos, deja un camión y cuatro coches quemados en un descampado de la dana. El aviso se ha recibido a las 12:47 horas y la intervención ha finalizado aproximadamente una hora más tarde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ordenan la detención de un mecánico por violar a una clienta en su taller de Valencia
  2. 2 Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
  3. 3 Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
  4. 4 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  5. 5 Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva
  6. 6

    Las carencias del SAIH en este temporal: marca alerta roja en el Poyo cuando el cauce está vacío
  7. 7 Aemet anuncia el último coletazo de lluvias en la Comunitat antes de un cambio radical del tiempo
  8. 8 Ana Obregón confirma emocionada la llegada de un nuevo miembro a la familia: «Estoy feliz. Uno más para Anita»
  9. 9

    El despecho de las ex destapa la corrupción
  10. 10 Los 100 hoteles de los viajes del Imserso para ir este año a la playa: el 75%, de 4 estrellas; uno de cada 6, en Benidorm

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Incendio de cinco vehículos afectados por la dana

Incendio de cinco vehículos afectados por la dana