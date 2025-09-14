Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de archivo de una intervención del helicóptero medicalizado de la Generalitat. Jesús Signes

Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria

Los sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización a un varón de 43 años, pero no pudieron recuperar sus constantes vitales

J. Martínez

Llíria

Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:10

Un hombre de 43 años de edad falleció y una mujer de 41 años resultó herida grave en un accidente ocurrido este domingo al colisionar un coche y un moto en una carretera de Llíria, según informaron fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Con esta víctima mortal ya son dos las personas fallecidas en accidentes de moto durante el fin de semana en la provincia de Valencia. El viernes por la noche, un hombre de 51 años murió al estrellarse con su moto contra una furgoneta en la calle Serrería en la ciudad de Valencia.

Tras recibir el aviso del accidente ocurrido en Llíria, una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, el helicóptero medicalizado de la Generalitat y un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) acudieron con urgencia al lugar, concretamente al punto kilométrico 3 de la CV 339, la carretera que une las localidades de Llíria y Alcublas.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias recibió el aviso del accidente minutos antes de las 12 horas. El personal médico del SAMU asistió a las dos personas, y el helicóptero trasladó a la mujer al Hospital La Fe de Valencia, donde quedó ingresada en estado grave.

Los sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización al hombre de 43 años, pero no pudieron recuperar sus constantes vitales. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia para que los forenses realicen la correspondiente autopsia.

