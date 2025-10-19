Un hombre muere ahogado en una cala de Oropesa La víctima de 50 años ha sido rescatada del agua en estado inconsciente, pero no ha respondido a las maniobras de reanimación

Un hombre, ahogado en la playa de Benicàssim, en una imagen de archivo.

Juan Antonio Marrahí Valencia Domingo, 19 de octubre 2025, 19:59

A falta de dos semanas para el mes de noviembre, las playas de la Comunitat siguen dejando víctimas por ahogamientos. La última de ellas es un hombre de mediana edad cuya muerte ha confirmado en la tarde de este domingo el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

La emergencia se ha producido en torno a las cinco de la tarde. A esa hora, el servicio sanitario de emergencias, dependiente de la Conselleria de Sanidad, ha recibido el aviso de que habían sacado del agua a una persona inconsciente en la cala de Oropesa la Vella.

Hasta el lugar se ha desplazado con premura un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente. Los servicios médicos han realizado a la víctima la reanimación cardiopulmonar avanzada, además de otras técnicas de soporte vital. No ha habido respuesta de sus constantes vitales y han confirmado su fallecimiento.

Se trata un hombre de 50 años, segunda víctima de la jornada en las playas de la región después de otra muerte ocurrida en una playa de la localidad alicantina de Guardamar del Segura.