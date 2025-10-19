Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Varias personas llenan una playa de Guardamar junto al cuerpo sin vida de una persona ahogada, en una imagen de archivo. Tony Sevilla

Un hombre muere ahogado cuando se bañaba en una playa de Guardamar del Segura

Los testigos lo han sacado inconsciente del agua y los médicos de urgencias le han practicado maniobras de reanimación, pero ha fallecido en el arenal

Juan Antonio Marrahí

Juan Antonio Marrahí

Valencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:01

Las muertes por ahogamiento siguen prolongándose mucho más allá de la temporada estival. Un hombre de avanzada edad ha perdido la vida este domingo por la tarde cuando se bañaba en una playa de la localidad alicantina de Guardamar del Segura, como han confirmado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

La desgracia ha sobrevenido sobre las dos de la tarde, cuando el hombre, de origen extranjero, disfrutaba de la playa de Les Roquetes, todavía con bastante afluencia de visitantes en una jornada con máximas próximas a los 25 grados en este punto del litoral alicantino.

Como es habitual en estos casos, no se sabe con exactitud si el hombre ha sufrido una indisposición previa por problemas de salud o un fallo cardiaco. Lo cierto es que los testigos han visto que estaba inconsciente y lo han sacado del agua para que recibiera con urgencia los primeros auxilios, cruciales en caso de ahogamiento.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) perteneciente a los servicios de emergencia de la Conselleria de Sanidad. El personal sanitario le ha practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas, pero no ha habido respuesta por parte de la víctima. Al cabos de varios intentos infructuosos han confirmado su fallecimiento.

Tras confirmarse la muerte, agentes de la Guardia Civil de Alicante se han encargado de custodiar el cuerpo sin vida del fallecido entre los usuarios de la playa que seguían a pocos metros junto a sus toallas y sombrillas. Después, el juzgado de guardia ha autorizado el levantamiento del cadáver. La autopsia aclarará las causas exactas de la muerte.

