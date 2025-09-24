Muere un joven de 18 años en la playa del Cocó de Alicante El joven de nacionalidad colombiana ha aparecido flotando sobre el agua de la playa

EP Valencia Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:53

Un hombre de 18 años ha fallecido este miércoles en la playa del Cocó de Alicante, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional. La principal hipótesis apunta a que el joven se estaba bañando en el mar y se ha ahogado, aunque la autopsia determinará las causas del fallecimiento.

Los hechos han ocurrido este miércoles sobre las 15:00 horas cuando el cuerpo del joven ha aparecido flotando en la playa del Cocó.

En el lugar se han personado efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, bomberos y del Centro de Información de Coordinación de Urgencias (CICU).

El fallecido es un varón de 18 años y nacionalidad colombiana, residente en Alicante, según han precisado fuentes municipales.

La Policía Nacional se hará cargo de la investigación para determinar las causas de la muerte.