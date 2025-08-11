Un herido grave tras un accidente de tráfico en la incorporación a la AP-7 en Altea

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos ciudadanos fueron rescatados este domingo tras sufrir un siniestro

EUROPA PRESS

Lunes, 11 de agosto 2025, 14:49

Dos ciudadanos fueron rescatados este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en la N-332, a unos ocho metros de la incorporación a AP-7, a la altura del municipio de Altea (Alicante).

El vehículo accidentado, tras sufrir un fuerte impacto contra otro coche, se incendió con dos de sus ocupantes en su interior, que fueron extraídos «a toda urgencia» del interior del automóvil siniestrado envuelto en llamas gracias a la «rápida» colaboración ciudadana.

El aviso se recibió sobre las 19.52 horas y hasta el lugar se movilizaron la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Altea, varias ambulancias SVB y SAMU, así como el Helicóptero Medicalizado de la Generalitat Valenciana Alpha 9, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Además, se movilizaron una unidad de mando de jefatura (UMJ), una bomba urbana pesada (BUP) y un furgón de salvamentos varios (FSV), con un sargento, un cabo y siete bomberos del parque de Benidorm (Alicante).

Debido a la gravedad de una de las personas heridas en el siniestro, el Helicóptero Alpha 9 procedió al traslado del herido al Hospital General de Alicante.

Por otro lado, las llamas del vehículo calcinado se propagaron rápidamente por la vegetación existente en una parcela, afectando a varios pinos de la zona.

