Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera

Un hombre de 53 años de edad, Florin T., resultó herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia del parque natural de la Albufera en el término de Silla. El suceso tuvo lugar sobre las 13 horas del sábado en un camino rural que discurre paralelo a la antigua carretera Nacional-332.

Tras recibir el aviso de la electrocución, una patrulla de la Policía Local de Silla acudió con urgencia al lugar para auxiliar a la víctima. Cuando llegaron los agentes, el hombre estaba consciente y muy dolorido por las graves quemaduras que presentaba en el tórax, ambas piernas y un brazo.

La víctima reside en Castellón y se desplazó el sábado a Silla para pescar en una acequia de la Albufera en compañía de un amigo, que fue la primera persona que le prestó ayuda y llamó de inmediato al teléfono de emergencias 112.

Según el testigo, Florin lanzó la caña para pescar y no se percató de que justo encima había un tendido eléctrico. El sedal tocó uno de cables de alta tensión y el hilo hizo de conductor de la electricidad hasta su cuerpo, por lo que sufrió una grave electrocución.

Una patrulla de la Guardia Civil y una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) se desplazaron también al lugar. Los sanitarios atendieron al herido y lo trasladaron a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario y Politécnico La Fe, donde quedó ingresado «con pronóstico reservado», según informaron fuentes médicas.

Las cañas de pescar de fibra de carbono representan un gran riesgo de electrocución si el sedal toca una línea eléctrica, ya que son excelentes conductoras de la electricidad. Para evitar accidentes es vital no pescar cerca de tendidos eléctricos, ya que se puede sufrir una descarga incluso sin contacto directo, y es fácil que el hilo se enrede o la caña lo toque sin querer.