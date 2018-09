Herido el conductor de un patinete al ser golpeado por un coche en Valencia El patinete implicado en el accidente y la ambulancia que acudió al lugar para atender al herido. / LP El accidente se registró en un paso de peatones y la Policía Local multó a la víctima por circular por la calzada con un vehículo de movilidad personal JAVIER MARTÍNEZ Valencia Viernes, 28 septiembre 2018, 20:16

La Policía Local prestó auxilio a la víctima de un accidente y luego le impuso una multa por circular con un patinete, un vehículo de movilidad personal, por un paso de peatones. El conductor del patín eléctrico resultó herido esta tarde al ser golpeado por un coche en la rotonda donde confluyen la avenida de Tarongers y la calle Luis Peixó en la ciudad de Valencia. Tras el choque, el joven de 26 años salió despedido y sufrió una lesión en un brazo tras impactar contra el asfalto.

El accidente tuvo lugar sobre las cinco y cuarto de esta tarde, cuando el patinete circulaba por un paso de peatones con el semáforo en verde para las personas que cruzaban la calle. Según informó un testigo, el conductor del coche no se percató de la circulación del patín eléctrico y no lo vio hasta que estaba prácticamente delante del turismo, por lo que no pudo evitar la colisión.

El vehículo que colisionó con el hombre que circulaba en patinete por el paso de peatones. / LP

Una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) se desplazó al lugar para asistir al herido y lo trasladó al Hospital Clínico, según informaron fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

También acudió la Policía Local para realizar el atestado del accidente. Tras tomar declaración a los dos conductores implicados en el accidente, los agentes multaron al joven por circular por la calzada con un vehículo de movilidad personal.