Herida grave una joven al caer de un tercer piso en el centro de Valencia La Policía investiga las circunstancias en las que se ha producido el suceso tras una discusión

J. F. Valencia Jueves, 28 de agosto 2025, 13:16

Una joven de 18 años ha resultado herida grave al caer a un a patio interior desde la tercera planta de un edificio en la calle San Vicente Mártir en el centro de Valencia. El suceso ha ocurrido sobre las once y media de la mañana de este jueves. Varias patrullas de la Policía Nacional y Policía Local han acudido con urgencia al lugar tras recibir el aviso de que una persona se encontraba herida tras precipitarse desde un piso.

También ha acudido una dotación de bomberos, que ha rescatado a la víctima, y un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU). La Policía investiga las circunstancias en las que se ha producido la caída tras una discusión.