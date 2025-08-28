Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La lluvia obliga a cancelar una cuarentena de vuelos en El Prat
Varios policías y un bombero en la puerta del edificio donde ha ocurrido el suceso. LP

Herida grave una joven al caer de un tercer piso en el centro de Valencia

La Policía investiga las circunstancias en las que se ha producido el suceso tras una discusión

J. F.

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:16

Una joven de 18 años ha resultado herida grave al caer a un a patio interior desde la tercera planta de un edificio en la calle San Vicente Mártir en el centro de Valencia. El suceso ha ocurrido sobre las once y media de la mañana de este jueves. Varias patrullas de la Policía Nacional y Policía Local han acudido con urgencia al lugar tras recibir el aviso de que una persona se encontraba herida tras precipitarse desde un piso.

También ha acudido una dotación de bomberos, que ha rescatado a la víctima, y un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU). La Policía investiga las circunstancias en las que se ha producido la caída tras una discusión.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Matan a tiros a un hombre en Alaquàs delante de su hijo menor en una venganza pasional
  2. 2 Valencia estrenará ruta aérea el próximo verano con el país más feliz del mundo
  3. 3 Fallece el joven hospitalizado por quemaduras graves en el incendio de una alquería en Carpesa
  4. 4 Dos terremotos sacuden Montserrat y se sienten en media provincia de Valencia
  5. 5 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  6. 6 Un hombre muere en un accidente de tractor en Silla
  7. 7 Aemet amplía el aviso naranja por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  8. 8 Fallece uno de los hermanos Ferrández en una explosión en su pirotecnia de Redován
  9. 9

    Sadiq duda sobre su fichaje por el Valencia
  10. 10

    El dragón azul se hace más fuerte en las playas valencianas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Herida grave una joven al caer de un tercer piso en el centro de Valencia

Herida grave una joven al caer de un tercer piso en el centro de Valencia