Imagen de archivo del helicóptero de Salvamento Marítimo. EFE/Carlos Barba

El helicóptero de Salvamento Marítimo rescata a tres náufragos en aguas de Gandia

Las víctimas estaban pescando en una embarcación que se hundió a una seis millas de la costa

J. F.

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:59

El helicóptero de Salvamento Marítimo Helimer 223 ha rescatado en la madrugada de este miércoles a tres náufragos en aguas de Gandía y los ha trasladado al Hospital Politécnico y Universitario La Fe.

La operación de salvamento tuvo lugar sobre las dos y media de la madrugada minutos después recibir una petición de auxilio desde un teléfono iPhone.

La aeronave de Salvamento Marítimo acudió con urgencia al lugar indicado por uno de los náufragos y rescató a los tres hombres, que presentaban síntomas de hipotermia.

Las tres víctimas se encontraban pescando de madrugada cuando empezó a entrar agua en la embarcación a unas seis millas de la costa, y tuvieron que saltar al mar antes de que se hundiera.

