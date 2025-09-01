Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rescatan una anciana de 90 años desaparecida en la Partida Benimallunt en Benissa

Fue localizada por medio de una mujer del lugar

Redacción

Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:46

El Consorcio provincial de bomberos de Alicante ha rescatado este lunes a una mujer de 90 años desaparecida con posible demencia en la Partida Benimallunt, en el término Benissa. Salió de su casa y al no volver la familia avisó para montar dispositivo de búsqueda.

Fue localizada por medio de una mujer del lugar y en la búsqueda participaron ayuda vecinos, policía local, guardia civil y nosotros. Una vez llegaron los bomberos al lugar, procedieorn a evacuarla al soporte vital básico (SVB). La mujer sufrió una contusión en la pierna durante su desaparición

