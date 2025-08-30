Hallan el cadáver de una mujer de 56 años en estado de descomposición en su casa en l'Eliana La Guardia Civil investiga las causas de la muerte a la espera del informe de la autopsia

Un coche de la Guardia Civil, el viernes por la noche, en el lugar del suceso.

J. Martínez Valencia Sábado, 30 de agosto 2025, 13:04 | Actualizado 13:38h.

La Guardia Civil investiga las causas de la muerte de una mujer de 56 años que vivía sola en una vivienda de la calle Villamarchante en la localidad valenciana de l'Eliana. Un familiar de la víctima llamó al 112 tras encontrar el cadáver sobre las 20:30 horas del viernes cuando acudió a la vivienda para visitar a esta persona, que tiene un amplio historial de asistencias sanitarias en su domicilio.

El cuerpo en estado de descomposición fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde los forenses realizarán la autopsia en las próximas horas. Tras recibir el aviso del hallazgo de un cadáver en una vivienda de l'Eliana, una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil acudieron al lugar. También se desplazó un médico del centro de salud.

Los agentes que entraron en la vivienda tuvieron que ponerse mascarillas debido al hedor que desprendía el cuerpo, según los vecinos. Como el facultativo no firmó el certificado de muerte natural, la Guardia Civil inició entonces el protocolo policial para estos casos con el aviso correspondiente al juzgado de guardia.

La mujer llevaba muerta entre cinco y diez días, según las primeras investigaciones y una estimación inicial del forense. Los agentes no hallaron indicios de robo en la casa ni evidencias criminales, y el cuerpo no presenta signos externos de violencia.

