Fuertes olores obligan a desalojar de nuevo la conselleria de Emergencias por prevención Los funcionarios han vuelto a su puesto pasadas las 13 del mediodía tras comprobar los bomberos que era una falsa alarma como la de este jueves

Gonzalo Bosch Valencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:24

Como si se tratara del día de la marmota. Los trabajadores de la conselleria de Emergencias, ubicados en el edificio de la Cigüeña de la Alameda en Valencia, han sido desalojados durante la mañana de este viernes por la llegada de fuertes olores, similares a un escape de gas, dentro de las instalaciones. Se trata de la segunda vez que desalojan el edificio en menos de 24 horas, pues durante la tarde del jueves los Bomberos de Valencia ya tuvieron que vaciar el edificio por este motivo. Dos evacuaciones preventivas en días consecutivos.

Alrededor de las 17.00 horas de este jueves los bomberos recibieron aviso de una posible fuga de gas en la dependencias de la Conselleria de Emergencias e Interior. Varios equipos de emergencias acudieron hasta el lugar para desalojar la zona y atender a aquellos que lo requirieran. Los bomberos no detectaron ningún escape de gas tras realizar las correspondientes mediciones. Después de inspeccionar las dependencias de la Conselleria de Emergencias y los edificios contiguos, los técnicos comprobaron que los malos olores provienen del alcantarillado, ya que varios trabajadores lo estaban limpiando con un sistema de succión y un camión cuba en la calle Amadeo de Saboya.

Sin embargo, durante la mañana de este viernes se ha repetido la misma situación, por lo que Bomberos de Valencia han tenido que desalojar de nuevo el inmueble por prevención y comprobar otra vez que se trataba de una falsa alarma. Alrededor de las 13.00 horas del mediodía se ha comprobado que la causa de dichos olores volvían a ser las obras en la zona, y se ha permitido a los funcionarios de la conselleria volver a sus puestos de trabajo.