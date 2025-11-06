Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
Un grupo de bomberos junto a varias de las personas desalojadas, entre ellas el conseller Valderrama.

Ver 5 fotos
Un grupo de bomberos junto a varias de las personas desalojadas, entre ellas el conseller Valderrama. Lucía Guirado

Desalojan la Conselleria de Emergencias por la filtración de gases tras la limpieza del alcantarillado

Una quincena de personas, entre ellas el conseller Juan Carlos Valderrama y su secretaria, han sido evacuadas de forma preventiva

J. Martínez

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:37

Comenta

Una filtración de gases y malos olores procedentes del alcantarillado ha obligado a desalojar el edificio de la Conselleria de Emergencias en el paseo de la Alameda en Valencia. El suceso se ha registrado sobre las cinco de la tarde de este jueves, y entre la quincena de personas que han sido evacuadas de forma preventiva se encuentran el conseller Juan Carlos Valderrama y su secretaria.

Tras recibir el aviso de una posible fuga de gas en la dependencias de la Conselleria de Emergencias e Interior, varios equipos de bomberos y patrullas de la Policía Local han acudido con urgencia al lugar. También se han desplazado agentes de la comisaría de Exposición, que se encuentra en el edificio contigo, una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y una patrulla de la Policía Autonómica.

Una vigilante de seguridad ha sido asistida por los sanitarios, según han informado fuentes policiales. La mujer de 50 años tiene problemas respiratorios, al parecer, y ha sido trasladada al Hospital Universitario y Politécnico La Fe.

Los bomberos no han detectado ningún escape de gas ciudad tras realizar las correspondientes mediciones. Después de inspeccionar las dependencias de la Conselleria de Emergencias y los edificios contiguos, los técnicos han comprobado que los malos olores provienen del alcantarillado, ya que varios trabajadores lo estaban limpiando con un sistema de succión y un camión cuba en la calle Amadeo de Saboya.

Los operarios del servicio de limpieza combinan un chorro de agua a alta presión con el sistema de succión para desatascar las redes de alcantarillado, lo que provoca la expansión de fluidos en la calle y los edificios cercanos. Los vecinos de la zona ya se quejaban esta mañana de malos olores.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  3. 3 Aemet activa un aviso amarillo este jueves por lluvias fuertes con tormenta en la Comunitat y señala dónde caerán
  4. 4 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  5. 5

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  6. 6 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  7. 7 El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
  8. 8

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  9. 9

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  10. 10 Arrestado por violar a su sobrina de seis años y con autismo en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Desalojan la Conselleria de Emergencias por la filtración de gases tras la limpieza del alcantarillado