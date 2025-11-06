Desalojan la Conselleria de Emergencias por la filtración de gases tras la limpieza del alcantarillado Una quincena de personas, entre ellas el conseller Juan Carlos Valderrama y su secretaria, han sido evacuadas de forma preventiva

Un grupo de bomberos junto a varias de las personas desalojadas, entre ellas el conseller Valderrama.

Una filtración de gases y malos olores procedentes del alcantarillado ha obligado a desalojar el edificio de la Conselleria de Emergencias en el paseo de la Alameda en Valencia. El suceso se ha registrado sobre las cinco de la tarde de este jueves, y entre la quincena de personas que han sido evacuadas de forma preventiva se encuentran el conseller Juan Carlos Valderrama y su secretaria.

Tras recibir el aviso de una posible fuga de gas en la dependencias de la Conselleria de Emergencias e Interior, varios equipos de bomberos y patrullas de la Policía Local han acudido con urgencia al lugar. También se han desplazado agentes de la comisaría de Exposición, que se encuentra en el edificio contigo, una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y una patrulla de la Policía Autonómica.

Una vigilante de seguridad ha sido asistida por los sanitarios, según han informado fuentes policiales. La mujer de 50 años tiene problemas respiratorios, al parecer, y ha sido trasladada al Hospital Universitario y Politécnico La Fe.

Los bomberos no han detectado ningún escape de gas ciudad tras realizar las correspondientes mediciones. Después de inspeccionar las dependencias de la Conselleria de Emergencias y los edificios contiguos, los técnicos han comprobado que los malos olores provienen del alcantarillado, ya que varios trabajadores lo estaban limpiando con un sistema de succión y un camión cuba en la calle Amadeo de Saboya.

Los operarios del servicio de limpieza combinan un chorro de agua a alta presión con el sistema de succión para desatascar las redes de alcantarillado, lo que provoca la expansión de fluidos en la calle y los edificios cercanos. Los vecinos de la zona ya se quejaban esta mañana de malos olores.

