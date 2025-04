La Fiscalía pide repetir el juicio al hombre que asestó 11 cuchilladas a su expareja en Massamagrell y está en libertad provisional

Javier Martínez Valencia Jueves, 10 de abril 2025, 01:33 | Actualizado 02:34h. Comenta Compartir

La Fiscalía ha recurrido una sentencia de la Audiencia de Valencia que absuelve a un hombre de un delito de tentativa de asesinato, y ha pedido la repetición del juicio al considerar que actuó con ensañamiento cuando asestó 11 cuchilladas a su expareja, el Día de la Mujer (8-M ) en 2021, en una calle de la localidad de Massamagrell.

La sentencia recurrida es la segunda que dicta la Sección Primera de la Audiencia de Valencia sobre este caso después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anulara la primera por falta de motivación.

El Ministerio Público y la acusación particular entienden que concurren las circunstancias de alevosía y ensañamiento, lo que agrava la conducta del agresor, en los hechos que la sentencia considera probados. Cuando la víctima se aproximó al coche del acusado, este «se agazapó y salió de forma súbita del vehículo con un cuchillo tipo machete, abalanzándose sobre la misma, empujándola y tirándola al suelo».

Y tras colocarse a horcajadas sobre su expareja, José Manuel A. T. le asestó «con brutalidad varias puñaladas en tórax, abdomen y brazos a la vez que le sujetaba los brazos para impedir que pudiera zafarse de la agresión». Según el recurso de la Fiscalía, esta redacción de los hechos en la sentencia «define perfectamente lo que es una alevosía sobrevenida, aprovechándose de una situación de desvalimiento de la víctima».

En cuanto al ensañamiento, la resolución de la Audiencia de Valencia describe la brutalidad de la agresión, las 11 puñaladas recibidas en distintas partes del cuerpo y el sufrimiento de la víctima, «la cual se estaba desangrando y con la vida comprometida, y que consiguió salvar con la ayuda de dos guardias civiles que taponaron sus heridas, describiendo los mismos la situación como dantesca».

El agresor «actuó con una frialdad extrema, reflexiva y serena movido por el odio con el cálculo premeditado de causarle el mayor daño posible a la víctima, ocasionándole un padecimiento innecesario», afirma el recurso de la Fiscalía. Por ello, las acusaciones consideran que los hechos son constitutivos de «un delito de asesinato intentado» y no de homicidio en grado de tentativa como resolvió el tribunal en su sentencia.

Además, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia absolvió al inculpado de los delitos de acoso y amenazas, aunque la sentencia refleja «la situación de asedio» que el procesado sometió a la víctima antes de acuchillarla el 8 de marzo de 2021, y que tuvo como consecuencia la disminución de sus relaciones sociales y la asistencia psicológica que recibió.

Las acusaciones entienden que José Manuel A. T. también cometió estos delitos y que el tribunal no aplicó bien varios artículos del Código Penal al no considerar las «amenazas veladas graves» que profirió el inculpado en el contexto de violencia de género. «Sois mayores y sabéis comprender que la relación entre mamá y yo puede ser mejor, porque si no será el infierno en nuestras vidas», escribió el inculpado en una carta enviada a los hijos de la víctima.

Tras ser condenado a nueve años y medio de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa, José Manuel A. se encuentra en libertad provisional desde el 11 de marzo de 2025 tras haber pasado cuatro años entre rejas sin sentencia firme. Lleva una pulsera telemática para controlar y evitar que no se acerque a la víctima, una medida que la acusación particular considera insuficiente. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia, que declaró su nulidad y exigió a la Audiencia de Valencia mayores razonamientos de su decisión.