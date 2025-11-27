Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El primer premio de la Lotería Nacional de hoy jueves toca en tres centros comerciales y el sorteo riega con miles de euros dos localidades valencianas
los dos vehículos implicados en el accidente. Bomberos Consorcio VLC

Muere una mujer de 32 de años en un accidente de tráfico en Cullera

El siniestro se ha producido cuando dos vehículos han chocado frontalmente

EP

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:33

Comenta

Una mujer de 32 años ha fallecido y un hombre de 56 ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido en la tarde de este jueves en la localidad valenciana de Cullera, según han informado fuentes sanitarias y del Consorcio Provincial de Bomberos.

En el siniestro, cuyo aviso se ha producido sobre las 17.13 horas, dos vehículos han chocado frontalmente. Hasta el lugar han acudido efectivos de Bomberos de los parques de Gandia y Cullera y un sargento de Gandia. Además, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado dos unidades del SAMU y una unidad SVB.

Los servicios médicos han realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada a una mujer de 32 años, pero, desgraciadamente, no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento.

También han asistido a un hombre de 56 años por politraumatismo y ha sido trasladado al Hospital La Ribera de Alzira en una unidad del SAMU.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio
  3. 3 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  4. 4 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  5. 5 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
  8. 8

    Valencia se queda sin vuelos a Galicia en verano y el Camino de Santiago peligra para 7.300 peregrinos
  9. 9 Pradas estalla contra Mazón: «Le dije que me estaba culpabilizando cuando yo sí estaba donde tenía que estar»
  10. 10 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Muere una mujer de 32 de años en un accidente de tráfico en Cullera

Muere una mujer de 32 de años en un accidente de tráfico en Cullera