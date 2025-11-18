Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los bomberos, en las labores de extinción del fuego. CPBV

Herida una mujer tras la explosión de gas en su vivienda en el Parque Natural de la Serra Mariola en el término de Bocairent

Dada la ubicación del inmueble, se ha movilizado un amplio dispositivo para evitar afección a la masa forestal

B. González

Bocairent

Martes, 18 de noviembre 2025, 21:04

Una mujer ha resultado herida por una explosión de gas en su vivienda ubicada en el diseminado de Bocairent. Los hechos han ocurrido sobre las 13.15 horas de este martes y dado que el inmueble está dentro del Parque Natural de la Serra Mariola, se ha movilizado un amplio dispositivo a fin de evitar que el fuego se propagara a la masa forestal.

Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de los parques de Xàtiva, Ontinyent y Alzira, además de sargento y jefe de sector, así como bomberos del Consorcio Provincial de Alicante, dado que parte del parque natural discurre por municipios de esta provincia.

Estado en el que ha quedado la casa.
Estado en el que ha quedado la casa. CPBV

Ante la posibilidad de que el fuego afectara al entorno foretal, se han movilizado medios aéreos y bomberos forestales de Generalitat así como un coordinador forestal del Consorcio. Finalmente los bomberos han logrado controlar el fuego que ha afectado sólo a la vivienda. Así mismo, se han desplazado agentes de la Policía Local de Bocairent y del puesto de la Guardia Civil.

La propietaria ha resultado herida por quemaduras y ha trasladado a la mujer al hospital.

Según fuentes municipales, todo apunta a que ha explotado una bombona de gas butano.

