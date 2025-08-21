El edificio de Benifaió donde se produjo una explosión continúa precintado Los vecinos aún no pueden regresar a sus casas y los heridos siguen en el hospital

A. Talavera Alzira Jueves, 21 de agosto 2025, 17:47 | Actualizado 18:22h.

Los vecinos del edificio de la calle José Ramón Jiménez de Benifaió que sufrió varias explosiones el pasado lunes por la noche siguen sin poder regresar a sus casas. El bloque se mantiene precintado por precaución hasta que se revise minuciosamente y se compruebe que no existe peligro.

Un incendio provocó varias explosiones de tal magnitud que destrozaron por completo el piso afectado en la tercera planta causando la muerte de un hombre de 53 años. También dos heridos de gravedad, el hijo de la víctima que estaba en el interior del piso cuando se produjo el incendio y sufrió quemaduras, y la vecina de la vivienda colindante, una mujer de 90 años, herida por inhalación de humo mientras dormía.

Ambos fueron trasladados a sendos hospitales, La Fe de Valencia y el Hospital Sant Francesc de Borja donde continúan ingresados, la mujer actualmente se encuentra en pronóstico reservado.

Mientras tanto continúa la investigación de la Guardia Civil para determinar las causas de este brutal incendio que sorprendió a todos los vecinos de esta calle a las afueras de la localidad.