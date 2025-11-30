Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una mujer contempla los daños a causa de un incendio declarado en Valencia, en una imagen de archivo. Iván Arlandis

Dos vecinos hospitalizados tras inhalar humo en un incendio en una casa de Albal

Un guardia civil de Alfafar franco de servicio y varios residentes salvaron a un hombre con movilidad reducida a punto de asfixiarse

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:24

Un guardia civil de Alfafar fuera de servicio y varios vecinos se convirtieron este sábado en héroes al rescatar a una persona con movilidad reducida de un incendio que se originó en su vivienda en la localidad valenciana de Albal.

El siniestro se ha producido por la mañana, cuando una campana extractora se incendió en el interior de la vivienda, lo que generó una intensa humareda y puso en riesgo la vida de sus ocupantes, uno de ellos en silla de ruedas.

El agente de la Benemérita no dudó en intervenir, logrando acceder a la vivienda junto con varios vecinos y rescatar a la víctima cuando se hallaba encamada y asfixiándose.

La llegada de bomberos permitió sofocar el incendio y ventilar la vivienda, donde también fueron rescatadas varias mascotas, todas ellas en buen estado. Los servicios sanitarios trasladaron a dos personas al Hospital La Fe tras inhalar humo.

